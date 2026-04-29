Đào tạo, sát hạch lái xe có gì mới từ đầu tháng 7?

Vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 94/2026 Quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, chủ yếu bổ sung, sửa đổi các quy định theo hướng giảm thủ tục, nới điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số với hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Cho phép sử dụng xe tải cấp phép trước 2025 làm xe tập lái

Một trong những nội dung của Nghị định 94/2026 là quy định tại khoản 5 Điều 42, trong đó cho phép sử dụng ôtô tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn đã được cấp phép trước ngày 1/1/2025 để sử dụng trong đào tạo lái xe hạng C1 trong sân tập.

Thời hạn áp dụng tối đa 5 năm kể từ khi Nghị định có hiệu lực, tuy nhiên không được phép vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện. Để sử dụng phương tiện này trong đào tạo lái xe, điều kiện đi kèm là giáo viên phải có chứng nhận phù hợp - tức có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng C.

Với xe tập lái không thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo, khi thực hiện thủ tục bổ sung hoặc cấp lại giấy phép xe tập lái cần bổ sung thành phần hồ sơ "Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp".

Bắt buộc định danh điện tử học viên

Cũng theo Nghị định 94/2026, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải sử dụng hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông qua API tới các nền tảng số quốc gia có liên quan, bảo đảm việc nhận diện, định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên khi tham dự sát hạch lái xe.

Việc số hóa ngay từ giai đoạn đầu đăng ký nhằm đảm bảo toàn bộ quy trình từ đăng ký học, đào tạo đến sát hạch đều được số hóa, giúp chống gian lận, làm sạch dữ liệu cấp giấy phép lái xe đồng thời tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong quản lý.

Theo lộ trình đề cập tại điểm g khoản 12 Điều 24 Nghị định 94/2026, thời điểm bắt buộc các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch thực hiện định danh điện tử sẽ là trước ngày 1/1/2027.

Không giới hạn tỷ lệ xe sát hạch dùng làm xe tập lái

Nghị định mới cũng dỡ bỏ quy định về tỷ lệ xe sát hạch sử dụng làm xe tập lái. Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 9 nêu rõ đối với đơn vị có dịch vụ đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe, trong thời gian xe sát hạch không được sử dụng để phục vụ nhu cầu sát hạch và ôn luyện, các xe này có thể được sử dụng làm xe tập lái.

Trước đó, Nghị định 160/2024 từng quy định tỷ lệ số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không vượt quá 50% tổng số xe sát hạch dùng để dạy thực hành lái xe.

Điểm a khoản 3 Điều 9 cũng quy định tương tự với sân sát hạch. Cụ thể, trong thời gian sân sát hạch không được sử dụng để phục vụ nhu cầu sát hạch và ôn luyện, các đơn vị có dịch vụ đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe có thể sử dụng sân sát hạch làm sân tập lái.

Giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Nghị định 94/2026 cũng bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe.

Các yêu cầu từng là bắt buộc nay không còn nằm trong quy định bao gồm yêu cầu về chức danh và tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở đào tạo, điều kiện về diện tích tối thiểu 1.000 m2, quy định chi tiết về diện tích phòng học, yêu cầu đối với xe tập lái và sân tập, điều kiện về thời gian kinh nghiệm của giáo viên cùng với một số tiêu chuẩn liên quan đến bằng lái của giáo viên dạy kỹ thuật.

Nghị định cũng cho phép nộp hồ sơ trực tuyến với nhiều thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái.

Trong Nghị định 94/2026, kết quả xử lý các thủ tục bao gồm cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi về tên của cơ sở đào tạo... có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính với bản cứng, hoặc bản điện tử có mã 2 chiều QR.

Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân in hoặc lưu trên thiết bị điện tử.