Tiêu thụ xe hybrid tăng mạnh tại Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, tổng doanh số bán hàng của toàn trong tháng 5 vừa qua đạt 29.935 chiếc, giảm nhẹ 6% so với tháng 4 nhưng tăng 6% so với tháng 5/2025.

Trong tháng 5 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 19.182 chiếc, giảm 10% so với tháng 4. Nhóm xe thương mại (10.288 chiếc) tăng 5% còn xe chuyên dụng (465 chiếc) giảm 45% so với tháng trước.

Sức mua ô tô trong nước giảm nhẹ trong tháng 5, theo VAMA. Ảnh: Đại lý.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 5. Hai hãng có thị phần lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng.

Về nguồn gốc xuất xứ, nhóm xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 13.080 chiếc trong tháng 5, giảm 6% so với tháng liền trước. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm tương đương với lượng tiêu thụ đạt 16.855 chiếc.

Số liệu từ báo cáo của VAMA cũng chỉ ra rằng doanh số bán ô tô tại Việt Nam trong tháng 5 đã giảm ở các phân khúc sedan và MPV. Trong khi đó, SUV/Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng là nhóm xe bán tốt nhất với doanh số 8.977 chiếc, tăng nhẹ khoảng 5%.

Đáng chú ý, dòng tiếp tục ghi nhận sức hút lớn trên thị trường. Tính riêng tháng 5, doanh số ô tô hybrid của các thành viên VAMA đạt 1.670 xe, giảm nhẹ 3% so với tháng trước nhưng tăng tới 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng xe hybrid bán ra thị trường đã đạt 8.518 chiếc, tăng đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe thân thiện với môi trường này.

Toyota Corolla Cross HEV là dòng xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam từ đầu năm. Ảnh: Đại lý

Theo các chuyên gia, trên chưa phản ánh hết quy mô thực tế của nhóm xe hybrid tại Việt Nam. Bởi lượng tiêu thụ thực tế sẽ còn cao hơn do một số nhà sản xuất như Omoda & Jaecoo, Geely, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Doanh số xe hybrid từ đầu năm nay được thúc đẩy phần lớn nhờ chính sách dành cho xe hybrid tự sạc, từ đó nhiều mẫu mã có điều kiện giảm giá bán và tăng sức hút với người dùng.

Trong tương lai gần, nhóm xe hybrid sẽ còn sôi động hơn với nhiều cái tên mới như Kia Sorento và Sportage hybrid, Toyota Land Cruiser HEV, Hyundai Tucson hybrid hay Palisade đời mới.

Trở lại với báo cáo của VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 156.729 chiếc, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh số lũy kế đạt 103.802 xe, tăng 13% so với cùng kỳ 2025.

Trong số các hãng xe du lịch thuộc VAMA, tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán hàng 5 tháng đầu năm 2026 với tổng cộng 28.916 xe. Xếp sau lần lượt là Ford (18.491 xe), Mitsubishi (18.459 xe), Kia (13.057 xe), Mazda (12.937 xe) và (9.303 xe).