Công ty Huy Long hợp tác với Green SM đưa 2.000 ô tô điện VinFast vào kinh doanh dịch vụ vận tải

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long và Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố hợp tác chiến lược - triển khai dịch vụ vận tải xanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với quy mô 2.000 ô tô điện VinFast.
Theo thỏa thuận, Huy Long sẽ mua 2.000 ô tô điện VinFast gồm các dòng Limo Green, VF 5 Plus, Minio Green, Herio Green, EC Van để đưa vào vận hành theo từng giai đoạn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung.
Green SM sẽ đồng hành cùng Huy Long trong quá trình triển khai và vận hành đội xe điện quy mô lớn thông qua việc hỗ trợ nền tảng công nghệ, giải pháp quản lý vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện như “Thu xăng đổi điện”, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ tài xế tiếp cận phương tiện điện và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển xanh.
Việc Huy Long đầu tư đội xe điện VinFast quy mô lớn và hợp tác cùng Green SM tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành vận tải theo hướng xanh hóa và phát triển bền vững. Thông qua mô hình hợp tác với các doanh nghiệp vận tải, Green SM đang từng bước mở rộng vai trò kết nối hệ sinh thái vận tải xanh, hỗ trợ đối tác nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng quy mô hoạt động trong dài hạn.
Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, bà Đinh Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long cho biết: “Chúng tôi xác định chuyển đổi xanh là định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Việc đầu tư đội xe điện quy mô lớn không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp thích ứng với xu hướng phát triển tất yếu của ngành vận tải”.
Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu nhấn mạnh: “Quá trình điện hóa ngành vận tải đang bước sang giai đoạn phát triển quy mô lớn hơn, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp không chỉ chuyển đổi phương tiện mà còn tái cấu trúc mô hình vận hành theo hướng xanh và bền vững. Green SM định hướng trở thành nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này thông qua việc kết nối công nghệ, phương tiện điện và hệ sinh thái vận hành, từ đó hỗ trợ các đối tác mở rộng hoạt động hiệu quả hơn trong dài hạn”.
Để tiếp tục mở rộng quy mô đội xe điện trong thời gian tới, Huy Long đang từng bước hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, vận hành và công nghệ nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi sang mô hình vận tải điện. Doanh nghiệp cũng sẽ triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ tài xế làm quen với phương tiện và quy trình vận hành mới.
Hiện Green SM đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và nhiều đơn vị xe buýt trên toàn quốc trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Mạng lưới đối tác liên tục mở rộng cho thấy mô hình vận tải điện đang dần được triển khai ở quy mô lớn và trở thành lựa chọn thực tế của nhiều doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam.
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