Lương văn phòng vẫn sở hữu và nuôi được ô tô nhờ “xe quốc dân” VinFast VF 5

Thiết kế vừa vặn cho nhịp sống công sở

Một trong những tiêu chí chọn xe đầu tiên của dân công sở là khả năng di chuyển linh hoạt khi phải luồn lách qua những con phố chật hẹp hay tìm chỗ đỗ xe gần công ty. VF 5 giải bài toán này nhờ kích thước nhỏ gọn.

“Mình hay phải quay đầu ở các đường phố chật hẹp nên VF 5 tiện hơn rất nhiều so với những mẫu xe to” - anh Đức, chủ xe VF 5 tại Hà Nội với hơn 10 năm kinh nghiệm cầm lái chia sẻ về sự tiện lợi của mẫu A-SUV điện.

Sự lanh lẹ của VF 5 còn đến từ động cơ điện 134 mã lực, hơn hẳn các đối thủ xe xăng hạng A và ngang ngửa các mẫu B-Sedan. “Sự nhỏ gọn kết hợp với động cơ điện có gia tốc nhanh, tăng tốc nhanh thì sẽ tạo nên một chiếc xe cực kỳ lanh lẹ để chúng ta có thể tự tin "điền vào chỗ trống", luồn lách mỗi khi cần ở trong phố” - anh Hoàng Cao Minh (Hà Nội), một chủ xe đồng thời là reviewer, khẳng định.

Bên cạnh đó, VF 5 còn ghi điểm khi được trang bị các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) đắt giá như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang - tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn. Đặc biệt, xe sở hữu tới 6 túi khí, đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho mọi thành viên trong xe.

“Trong phân khúc hạng A, tầm giá 500 triệu đồng, cùng lắm là có được tính năng ga tự động (Cruise Control) thôi, còn bình thường không bao giờ chúng ta ước mơ đến các công nghệ an toàn hỗ trợ người lái” - anh Minh so sánh.

“Không có đối thủ” về tính kinh tế

Lý do quan trọng không kém khiến VF 5 có sức hút đặc biệt với nhóm văn phòng là chi phí năng lượng đang ở mức gần như bằng “0”. Hiện tại, chủ xe điện VinFast đang được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green đến 10/2/2029 (đối với người mua từ 10/2/2026). Đồng nghĩa, trong gần 3 năm tới, chủ xe hoàn toàn không phải bỏ phí nhiên liệu, nhờ đó cũng “quẳng được gánh lo” mỗi lần giá xăng tăng sốc.

“Năm vừa rồi chạy 20.000 km mà không mất một đồng nhiên liệu nào” - anh Hoàng Cao Minh chia sẻ.

Với cùng số kilomet di chuyển này, ước tính, chủ nhân một mẫu A-SUV chạy xăng phải “móc hầu bao” khoảng 40 triệu đồng riêng tiền nhiên liệu. Với dân văn phòng, khoản tiền này tương đương một chiếc xe máy xịn hay kinh phí cho một chuyến du lịch nước ngoài.

Chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng là điều khiến anh Minh “sốc toàn tập” . Trong suốt hơn một năm qua, chiếc xe của anh chỉ mới thực hiện bảo dưỡng một lần duy nhất với tổng hóa đơn vỏn vẹn 400.000 đồng. So với xe xăng, xe điện rõ ràng đang tạo ra một “cuộc cách mạng” về kinh tế. “Xe máy SH hay Vespa chi phí bảo dưỡng còn đắt hơn nhiều” - anh Minh nhấn mạnh sự khác biệt giữa các dòng xe sử dụng động cơ điện và động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, trong tháng 4, mẫu xe “lái lanh, bảo dưỡng rẻ hơn xe máy” này đang là “kèo thơm” không thể bỏ lỡ. Nhờ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua được ưu đãi trực tiếp lên đến 6% vào giá xe. Với những ai đang muốn chia tay xe xăng để bắt nhịp xu hướng sống xanh, chính sách “Thu xăng đổi điện” tặng thêm 3% tới 30/4, đưa tổng mức ưu đãi lên tới hơn 47 triệu đồng.

Đặc biệt, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện từ Chính phủ cũng giúp chủ xe tiết kiệm ngay hàng chục triệu đồng lăn bánh. Giá lăn bánh của VF 5 bởi thế chỉ còn dưới 500 triệu đồng. Trong khi đó, nếu mua xe xăng, chủ xe cần chuẩn bị ít nhất 600 triệu đồng để đưa xe xuống đường.

Những ưu điểm về giá, chi phí tiết kiệm và công nghệ an toàn góp phần lý giải ngôi vị số 1 về doanh số trong phân khúc A-SUV của VF 5 suốt nhiều tháng qua. Chỉ riêng tháng 3/2026, VF 5 đạt doanh số 4.218 xe bán ra, tăng 158% so với tháng trước, lọt top 3 mẫu xe bán chạy nhất thị trường và tiếp tục giữ vững vị thế là “chiếc xe quốc dân” để giới văn phòng tận hưởng cuộc sống mà không cần lo lắng về hầu bao.