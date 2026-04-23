Chỉ còn ít ngày để nhận ưu đãi đến 9%, miễn phí sạc 3 năm khi mua VinFast VF 3 trong tháng 4

Gần 2 năm có mặt trên thị trường, sức hút của VF 3 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tháng 3/2026, mẫu xe này tiếp tục đạt doanh số “khủng” với 4.729 xe bán ra, tăng trưởng 108% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe “hot” bậc nhất mạng xã hội, liên tục là chủ đề bàn tán trong các cộng đồng chủ xe Việt.

“Giá xe VF 3 quá tốt, cộng thêm nhiều ưu đãi của VinFast nên việc sở hữu xe trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, anh Nguyễn Xuân Lập (Hà Nội), vừa rinh chiếc VF 3 Plus màu Urban Mint về nhà thay thế cho chiếc hatchback Hàn Quốc cũ của gia đình, cho biết.

Hiện tại, VinFast VF 3 đang có mức giá niêm yết 302 triệu đồng cho bản Eco và 315 triệu đồng cho bản Plus. Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Lập, anh được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe, cộng thêm 3% do chuyển từ xe xăng sang điện trong tháng 4. Cộng dồn 2 khoản trên, cùng với chính sách miễn lệ phí trước bạ 100% cho ô tô điện, giá lăn bánh tại Hà Nội của chiếc VF 3 mà anh Lập chọn chỉ hơn 300 triệu đồng - thấp hơn giá niêm yết.

Ngoài ưu đãi trực tiếp, VinFast còn mang đến chính sách “Mua xe 0 đồng”, giúp khách hàng sở hữu VF 3 mà không cần vốn đối ứng. Người mua cũng có thể lựa chọn chương trình ưu đãi lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế cho ưu đãi trực tiếp 6%).

0 đồng nhiên liệu “mở khóa” nhiều trải nghiệm

Với nhiều người trẻ, mức giá tốt và chính sách trả góp từ 0 đồng trả trước là “cú hích” đủ mạnh để chuyển từ xe máy lên ô tô. Anh Nguyễn Đình Thắng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, vừa quyết định “lên đời” chiếc VF 3 sau khi tính toán khoản trả gốc và lãi hàng tháng ở mức phù hợp với bản thân.

Sau gần 1 tháng sử dụng VF 3, anh thừa nhận, yếu tố khiến anh thích “bé ba” nhất là chi phí sử dụng tiết kiệm, cho anh cảm giác hoàn toàn “nhàn đầu, nhàn ví”.

Anh đặc biệt đánh giá cao chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng) từ VinFast. Khách hàng mua xe trước 10/2/2026 cũng được hưởng quyền lợi này lên tới 3 năm từ khi mua xe, giúp tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm so với xe xăng.

“Trước đây tôi vẫn nghĩ đi xe máy tuy có phần vất vả nhưng bù lại tiết kiệm. Nhưng từ khi chuyển sang VF 3, suy nghĩ này thay đổi hoàn toàn. Chiếc Air Blade của tôi mỗi tháng ‘ngốn’ vài trăm nghìn đồng tiền xăng, nay dùng VF 3 không tốn đồng nào. Từ khi mua ô tô, thay vì lo lắng tiền nuôi xe, tôi lại thấy mình đi xa, đi nhiều, đi ‘sướng’ hơn hẳn”, anh Thắng phân tích.

Anh cũng tính toán, nhờ chính sách này, chi phí duy nhất phải bỏ ra trong khoảng gần 3 năm tới cho VF 3 là bảo dưỡng định kỳ. Theo tìm hiểu, khoản này cũng hoàn toàn “không đáng kể” so với xe xăng.

Nhờ cấu tạo động cơ đơn giản, ít chi tiết truyền động, cùng mốc bảo dưỡng định kỳ dài lên tới 15.000 km/1 năm, các chủ xe VF 3 thừa nhận mỗi lần bảo dưỡng xe chỉ tốn khoảng 500.000 đồng. Sau 3 năm sử dụng, tổng chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 2 triệu đồng – thấp hơn nhiều so với những chiếc xe xăng cỡ nhỏ trên thị trường phải bảo dưỡng sau mỗi 5.000km với chi phí mỗi lần 1-2 triệu đồng.

“Giải đẹp” bài toán chi phí mua xe ban đầu và nuôi xe lâu dài, giới quan sát nhận định, VF 3 sẽ tiếp tục “vững top” bảng xếp hạng doanh số trong năm 2026. Đặc biệt, tháng 4 được xem là “thời điểm vàng” để được nhận mức giá tối ưu cho VF 3 nhờ loạt ưu đãi ngắn hạn và lên đời ô tô mà không lo chi phí vận hành.