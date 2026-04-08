Đi tìm mẫu xe lý tưởng cho người trẻ đam mê "xê dịch"

Xăng tăng, dân mê "xê dịch" ồ ạt chuyển sang VF 5

Giá xăng dầu biến động liên tục khiến chi phí nhiên liệu trở thành áp lực với chủ sở hữu xe xăng, dầu. Đặc biệt, với cộng đồng đam mê "xê dịch" - những người thường xuyên lái xe về quê, đi du lịch, khám phá các cung đường mới, chi phí nhiên liệu đang trở thành rào cản lớn.

Bởi vậy, xe điện đang được đánh giá là lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn hẳn. Trong đó, VinFast VF 5 nhận được sự quan tâm lớn do có thể đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Anh Trọng Nghĩa - một chủ xe VF 5 tại TP.HCM khẳng định, mẫu A-SUV điện của VinFast sở hữu loạt thông số “thừa sức cho những chuyến đi xa”, với công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, bộ pin 37,23 kWh và quãng đường di chuyển 326 km sau mỗi lần sạc đầy. Sự kết hợp giữa mô-men xoắn tức thời của động cơ điện và hệ thống khung gầm chắc chắn giúp người lái không gặp khó khăn khi vượt xe hoặc leo dốc, kể cả khi chở đủ người và hành lý cho chuyến đi xa.

“Tăng tốc mượt, đi đường trường hay đèo dốc đều thoải mái. Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái nhưng vẫn đủ chắc để giữ thân xe ổn định khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao” - anh Nghĩa cho biết sau hành trình hơn 900 km phượt cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán.

Anh Tam Bảo, thành viên hội “VinFast 3 miền” sau chuyến xuyên Việt dài khoảng 4.300 km từ Hà Nội - Đà Nẵng - Tuy Hòa - TP.HCM - Cần Thơ và ngược lại trong 8 ngày cũng chia sẻ sự hài lòng tuyệt đối với VF 5. Anh đánh giá, mẫu xe Việt vận hành tốt trong suốt hành trình liên tục, gần như chỉ nghỉ vào ban đêm và lúc sạc.

Cũng theo anh Bảo, trạm sạc dành cho xe VinFast đã phủ kín từ Bắc vào Nam nên chuyến đi không gặp bất kỳ trở ngại nào. “Tổng chi phí cả chuyến không phát sinh tiền năng lượng, chỉ có chi phí cầu đường”, anh Bảo ấn tượng với chi phí sạc bằng 0 suốt chuyến đi.

Những con số đó càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh chi phí xăng, có thời điểm lên tới ngưỡng 30.000 đồng/lít. “Nhìn giá xăng chỉ muốn cất xe đi”, anh Thành Nguyễn, một phượt thủ ở Hà Nội cho biết. Theo anh, với chuyến đi 2.000 km, trước đây anh tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng tiền xăng, thậm chí có thể lên tới 4 - 5 triệu đồng với giá xăng mới hiện tại. Đây là lý do anh quyết định đổi sang VF 5 để “rong ruổi” các tỉnh Tây Bắc vào cuối tháng này.

Mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7%/năm

Lợi thế về tài chính càng thể hiện rõ với những khách hàng dùng xe với tần suất lớn, bởi xe điện không cần thay dầu máy, bugi hay lọc gió động cơ như xe xăng.

Theo chia sẻ của anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng), lần bảo dưỡng đầu tiên của VF 5 chỉ tốn vài trăm nghìn đồng, trong khi chiếc xe xăng anh từng sử dụng thường mất khoảng 1 triệu đồng mỗi lần và phải quay lại xưởng sau mỗi 5.000 km.

Mới đây, mốc bảo dưỡng của xe điện VinFast thậm chí đã được nâng lên 15.000 km, giúp giảm tần suất người dùng phải mang xe vào xưởng.

Giới quan sát nhìn nhận, không chỉ “dễ nuôi”, VF 5 cũng là mẫu xe dễ tiếp cận bậc nhất thị trường, nhờ loạt “ưu đãi chồng ưu đãi” VinFast đang triển khai.

Cụ thể, khách hàng mua VF 5 được ưu đãi 6% giá xe, áp dụng trong năm 2026. Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 30/4/2026, chủ xe được hỗ trợ thêm 3%, đưa tổng ưu đãi lên 47 triệu đồng. Ngoài ra, xe điện được giảm 100% thuế trước bạ cũng giúp khách mua tiết kiệm 50 - 60 triệu đồng phí lăn bánh khi chọn VF 5 thay vì xe xăng.

Người mua xe trả góp sẽ được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” - vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng ban đầu và nhận ưu đãi cố định lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu, hoặc lựa chọn ưu đãi trực tiếp 6%. Khi lãi suất trên thị trường đang neo mức cao, lên tới hai chữ số, ưu đãi này giúp người dùng giải quyết lo ngại về lãi suất thả nổi.

Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu về vận hành đường dài, VF 5 đang là lựa chọn được ưa chuộng hàng đầu của cộng đồng đam mê "xê dịch”, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 đang đến gần.