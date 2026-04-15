Dự báo các hình thái thời tiết nguy hiểm từ nay đến cuối năm 2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn mức trung bình nhiều năm (trên Biển Đông xuất hiện 3,2 cơn; đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh năm 2025.

Đáng chú ý, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Về xu thế mưa, dự báo mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5). Trong đó, tổng lượng mưa trên cả nước trong tháng 5/2026 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 6/2026, tổng lượng mưa tại Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Huế phổ biến cao hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 7/2026, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đối với xu thế nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 3 tháng tới, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 5/2026.

Trong điều kiện thời tiết trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trên cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Về xu thế thời tiết từ tháng 8-10/2026, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 8-9/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn. Như vậy, dự báo trong tháng 8-9/2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý, nắng nóng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm và năm 2025.

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ khoảng đầu tháng 9/2026, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại khu vực Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 9/2026 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ.

Cũng trong thời kỳ dự báo trên, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông 6,8 cơn; đổ bộ vào đất liền 2,8 cơn).

Đối với xu thế lượng mưa, theo cơ quan khí tượng thủy văn, tổng lượng mưa trong tháng 8 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 9/2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20%; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo này, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước.