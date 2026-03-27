Chuyên gia thời tiết thông tin về đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Tĩnh

Trong đợt nắng nóng sắp tới, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C.

Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa thông tin, do ảnh hưởng rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên ngày 30 và 31/3 trên địa bàn tỉnh khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Ngày 1/4, nắng nóng tạm thời gián đoạn nhưng từ ngày 2/4, khả năng nắng nóng trở lại.

Nhiệt độ cao nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 35 - 37 độ C, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

"Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026, sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm và sớm hơn năm 2025. Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1", ông Lê Ngọc Quyết nhấn mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng cũng khiến nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.