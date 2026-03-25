Dự báo về đợt nắng nóng đầu tiên tại Hà Tĩnh, có nơi 39 độ C

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, trong đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ trên địa bàn Hà Tĩnh cao nhất có thể lên trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới sẽ xảy ra nắng nóng. Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm 2026 trên địa bàn Hà Tĩnh dự báo sẽ bắt đầu từ ngày 30/3 đến khoảng ngày 3/4. Riêng khu vực miền núi xuất hiện nắng nóng sớm hơn, từ ngày 29/3.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất có thể lên trên 39 độ C. Do nền nhiệt tăng nhanh, nắng nóng đầu mùa gây cảm giác oi bức, khó chịu, người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó, chú ý đề phòng sốc nhiệt; đồng thời cảnh giác với hiện tượng lốc, sét có thể xảy ra vào buổi chiều.

Sau đợt nắng nóng, nền nhiệt trong tháng 4 được dự báo không cao, nắng nóng xuất hiện ít, thời tiết cũng ít mưa.

So với các năm trước, nắng nóng năm nay xuất hiện muộn hơn năm 2024, tương đương các năm 2022 và 2023, nhưng sớm hơn năm 2025.

Dự báo, nắng nóng năm nay sẽ gay gắt và kéo dài hơn nhiều so với năm 2025, tập trung chủ yếu trong các tháng 5 - 7.

