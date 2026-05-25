Phụ huynh "đội nắng", đồng hành cùng con trong mùa thi

(Baohatinh.vn) - Dưới cái nắng như đổ lửa, sự kiên trì và lặng thầm đợi chờ của cha mẹ là minh chứng cho tình yêu thương, sự đồng hành vô điều kiện dành cho con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Trong khi các sĩ tử miệt mài làm bài, phía ngoài cánh cổng trường thi, các bậc phụ huynh cũng đang trải qua một “kỳ thi tâm lý” căng thẳng không kém.
Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để đưa con em đến trường, không quên những lời dặn dò và động viên trước giờ “vượt vũ môn”.
Sự thấp thỏm, lo âu đan xen niềm tin yêu, kỳ vọng hiện rõ trên những gương mặt những bậc phụ huynh.
Sau khi con bước vào phòng thi, nhiều bậc cha mẹ vẫn nán lại trước cổng trường với ánh mắt dõi theo đầy lo lắng, hồi hộp.
Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của Hà Tĩnh, chiếc quạt giấy, chai nước hay bóng râm nhỏ ven đường trở thành “điểm tựa” tạm thời cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi.
Có người chọn ngồi bên xe máy, có người đứng nép dưới gốc cây hay hành lang trường học để chờ con suốt nhiều giờ đồng hồ.
Áo điều hòa, đồ bảo hộ được sử dụng để chống lại cái nắng gay gắt.
Những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên sự yêu thương, kỳ vọng của cha mẹ dành cho con trong kỳ thi quan trọng.
Có phụ huynh chờ đợi giữa nắng gắt, song ánh mắt vẫn không rời cánh cổng trường thi, mong ngóng con hoàn thành tốt bài làm.
Nhiều phụ huynh tranh thủ hỏi han, trao đổi về đề thi, lịch thi hay động viên nhau giữa cái nắng oi ả đầu hè.
Khoảnh khắc cánh cổng trường mở ra cũng là lúc sự hồi hộp của phụ huynh được giải tỏa bằng câu hỏi quen thuộc: “Làm được bài không con?”.
Nụ cười nhẹ nhõm của các bậc cha mẹ khi thấy con hoàn thành tốt bài thi phần nào xua tan mệt mỏi giữa cái nắng hè gay gắt.
Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là hành trình của các sĩ tử mà còn là hành trình âm thầm đồng hành, chở che và tiếp thêm động lực của những người làm cha, làm mẹ.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
