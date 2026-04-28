Hà Tĩnh có 2 cá nhân được tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Với những nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động, anh Trần Sỹ Tùng (SN 1985) và anh Nguyễn Văn Định (SN 1990) là hai cá nhân của Hà Tĩnh được vinh danh cán bộ công đoàn tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Sáng 28/4, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Những năm qua, với sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công tác đối thoại, thương lượng tập thể tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước được triển khai hiệu quả.
Đến nay, đã có 97,46% công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp nhà nước và 76% CĐCS doanh nghiệp, đơn vị ngoài nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tỉ lệ thỏa ước lao động bao phủ trên 85% tổng số người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn…
Kết quả này có sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của chủ tịch CĐCS. Năm 2026 là lần thứ 2 Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức biểu dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể với 101 cá nhân.
Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS, đồng thời động viên, khích lệ họ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Trong số 101 chủ tịch công đoàn được tuyên dương dịp này, Hà Tĩnh có 2 cá nhân, bao gồm: anh Trần Sỹ Tùng (SN 1985) - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn Định (SN 1990) - Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh.
1. Đảm nhận vai trò chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, anh Trần Sỹ Tùng phải luôn nỗ lực để triển khai hiệu quả công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Với cách thức linh hoạt như sâu sát nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất, đối thoại theo từng nhóm, bộ phận…, anh Tùng cùng BCH Công đoàn công ty đã ký kết thành công thỏa ước với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.
2. Thực hiện phương châm hoạt động "Lợi ích sẻ chia, đồng hành gắn kết, doanh nghiệp vững bền", anh Nguyễn Văn Định đã cùng các thành viên trong BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh chủ động đề xuất lãnh đạo bệnh viện đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động. Đây là cơ sở nền tảng để BCH công đoàn thương lượng thỏa ước lao động tập thể và ký kết, bổ sung nhiều nội dung có lợi cho người lao động.
