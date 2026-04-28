Hà Tĩnh có 2 cá nhân được tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc

Sáng 28/4, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dịp này, 101 cá nhân được tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc.

Những năm qua, với sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công tác đối thoại, thương lượng tập thể tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước được triển khai hiệu quả.

Đến nay, đã có 97,46% công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp nhà nước và 76% CĐCS doanh nghiệp, đơn vị ngoài nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tỉ lệ thỏa ước lao động bao phủ trên 85% tổng số người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc. Trong ảnh: Anh Trần Sỹ Tùng - Chủ tịch CĐCS Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh (thứ 3 từ trái sang) tại lễ tuyên dương.

Kết quả này có sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của chủ tịch CĐCS. Năm 2026 là lần thứ 2 Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức biểu dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể với 101 cá nhân.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn chụp ảnh lưu niệm cùng anh Trần Sỹ Tùng (ngoài cùng bên trái) và anh Nguyễn Văn Định (thứ hai từ phải sang).

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS, đồng thời động viên, khích lệ họ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong số 101 chủ tịch công đoàn được tuyên dương dịp này, Hà Tĩnh có 2 cá nhân, bao gồm: anh Trần Sỹ Tùng (SN 1985) - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn Định (SN 1990) - Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh.