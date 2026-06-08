Chăm lo cho người yếu thế trong mùa nắng nóng

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 139 người có công và bảo trợ xã hội, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, sức khoẻ yếu.

Phòng ở của người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh được trang bị điều hoà.

Dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đã “kích hoạt” nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe và các điều kiện sinh hoạt cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.

Ngay từ đầu mùa hè, hệ thống điều hoà, quạt mát, nước sinh hoạt được trung tâm kiểm tra, bảo dưỡng và bổ sung để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Các phòng ở được bố trí thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ.

Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh thường xuyên vệ sinh phòng ở sạch sẽ.

Bên cạnh việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trung tâm đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng. Với người cao tuổi, mắc bệnh mãn tính và người khuyết tật đặc biệt nặng, trung tâm bố trí cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe và kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Trung tâm cũng chuẩn bị sẵn các loại thuốc thiết yếu, dung dịch bù nước, thiết bị sơ cấp cứu để ứng phó với các tình huống phát sinh do thời tiết nắng nóng.

Các bữa ăn cho các đối tượng được chế biến bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi.

Ông Phạm Khánh Mười – Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: “Cùng với việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt, công tác y tế, trung tâm cũng đã điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý. Để bảo đảm sức khỏe cho người có công, đối tượng bảo trợ, trung tâm chủ động điều chỉnh thực đơn hằng ngày theo hướng tăng cường các món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa; bổ sung rau xanh. Các bữa ăn được chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi”.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được đặc biệt quan tâm, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Cẩm (81 tuổi) chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, chúng tôi luôn được cán bộ, nhân viên quan tâm chăm sóc chu đáo. Phòng ở được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nên sức khoẻ của chúng tôi cơ bản ổn định”.

Tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, trong thời tiết nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe cho 106 trẻ, đơn vị đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và sinh hoạt một cách phù hợp.

Bổ sung bổ dưỡng đầy đủ dưỡng chất để tăng sức đề kháng cho trẻ em.

Cùng với việc tăng cường hệ thống điều hoà, quạt mát tại các phòng ở, trong bữa ăn, làng đã bổ sung thêm thực phẩm mát, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các loại sữa dành cho trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ sức khoẻ yếu.

Các phòng ở tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được lắp đặt hệ thống điều hoà và mỗi giường ngủ 1 quạt mát.

Bà Trần Thị Thanh Toàn – Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng - Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: “Không chỉ chăm lo về thể chất, các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, phục hồi chức năng cho trẻ cũng được làng điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết. Những hoạt động ngoài trời được hạn chế vào khung giờ nắng gắt, thay vào đó là các chương trình văn nghệ, đọc sách, tập luyện nhẹ nhàng trong nhà. Nhờ vậy, dù nắng nóng kéo dài nhưng tất cả các cháu đều có sức khỏe tốt”.

Khu vực vui chơi được Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh bố trí lắp đặt quạt mát.

Còn tại Cơ sở quản lý, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần – Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hà Tĩnh, hiện đang quản lý, nuôi dưỡng 135 đối tượng tâm thần.

Cơ sở quản lý, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần (Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hà Tĩnh) tăng cường quạt mát và nước uống cho đối tượng tâm thần trong những ngày nắng nóng.

Theo y sỹ Trần Công Sơn – Cơ sở quản lý, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần (Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hà Tĩnh), đối tượng tâm thần đang được quản lý, nuôi dưỡng tại cơ sở là nhóm đối tượng đặc thù dễ bị phát bệnh nặng khi thời tiết nắng nóng, cần sự theo dõi sát sao và chế độ chăm sóc toàn diện từ sinh hoạt đến điều trị y tế.

Y, bác sỹ thường xuyên thăm khám, kiểm tra sức khoẻ cho đối tượng tâm thần.

Nắng nóng là yếu tố cộng hưởng khiến đối tượng tâm thần rất dễ lên cơn động kinh, có thể gây nguy hiểm cho đối tượng khác và cán bộ, nuôi dưỡng chăm sóc. Vì vậy, vào đầu mùa hè, đơn vị tăng cường các biện pháp chống nóng như lắp đặt quạt tại các phòng ở, duy trì chế độ ăn uống khoa học, cân đối dinh dưỡng theo từng nhóm bệnh lý; bổ sung nước uống, nước giải nhiệt và điều chỉnh thực đơn phù hợp với điều kiện thời tiết.

“Đơn vị duy trì cán bộ, nhân viên trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra sức khoẻ và chuẩn bị cơ số thuốc sẵn sàng khi đối tượng có triệu chứng phát bệnh, lên cơn động kinh phải cho uống thuốc kịp thời” - y sỹ Trần Công Sơn cho hay.