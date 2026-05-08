Hà Tĩnh kế thừa, lan tỏa tinh thần nhân đạo quốc tế

Ngày 24/6/1859, tại thành phố Solferino (miền Bắc Italy) diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp - Italy chống lại quân chiếm đóng Áo. Trận chiến đã khiến 40.000 người thương vong. Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng này.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Henry Dunant - một thương gia người Thụy Sỹ đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương, không phân biệt chiến tuyến. Sau đó, ông đã viết cuốn “Ký ức về Solferino” (1862), trong đó, đề xuất thành lập các hội cứu trợ tại mỗi quốc gia và xây dựng một thỏa thuận quốc tế bảo vệ người bị thương cùng những người chăm sóc họ.

Những đề xuất đó nhanh chóng trở thành hiện thực. Năm 1863, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ra đời, đặt nền móng cho hệ thống các hội quốc gia. Đến năm 1919, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế được thành lập, mở rộng quy mô hoạt động trên toàn cầu. Hiện nay, phong trào đã có 192 hội thành viên, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo xuyên suốt các châu lục.

Để ghi nhớ công lao của Henry Dunant, từ năm 1948, ngày 8/5 - ngày sinh của ông, chính thức được chọn là Ngày Chữ thập đỏ quốc tế; đến năm 1984 đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hoạt động với 7 nguyên tắc cốt lõi: “Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất và toàn cầu”.

Tại Việt Nam, các giá trị nhân đạo ấy đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành một phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội. Riêng tại Hà Tĩnh, dấu ấn của phong trào ngày càng đậm nét với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng tới những nhóm yếu thế trong cộng đồng.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tiếp nhận và triển khai hàng chục dự án nhân đạo do các tổ chức quốc tế tài trợ với tổng giá trị giải ngân gần 40 tỷ đồng; tập trung các lĩnh vực: giảm thiểu rủi ro thiên tai; hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người dân vùng thiên tai; xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu; phòng ngừa thương tích do bom mìn…

Hiện nay, dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ đang được triển khai, góp phần kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Song song với việc tiếp nhận các nguồn lực quốc tế, các cấp hội trong tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều chương trình nhân đạo sâu rộng như “Tết nhân ái”, “Đồng hành cùng ngư dân nghèo”, “Hỗ trợ sinh kế bền vững”…

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trao hơn 32.500 suất quà trị giá hơn 19,1 tỷ đồng; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế trị giá 50 triệu đồng; duy trì học bổng cho 651 học sinh, hỗ trợ sinh hoạt phí cho 22 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 115 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa sẻ chia tinh thần, giúp người nghèo, người yếu thế có thêm niềm tin trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các chương trình như “Hành trình đỏ”, “Giọt hồng yêu thương”, “Ngày hội hiến máu”, trong những tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.278 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, đánh dấu chặng đường 80 năm phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1946-2026).

Tại Hà Tĩnh, các cấp hội đặt mục tiêu vận động tối thiểu 8 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, đỡ đầu địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo; vận động khoảng 500 đơn vị máu; triển khai hoạt động phòng chống thiên tai…