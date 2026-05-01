Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công đoàn Hà Tĩnh tiên phong đổi mới, đồng hành cùng người lao động.

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công tốt đẹp vào tháng 12/2025, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động của các cấp công đoàn tỉnh nhà. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua mà còn thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng và quyết tâm đổi mới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Điểm nổi bật của đại hội là đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp mang tính nền tảng và đột phá, trong đó, lấy việc nâng cao vị thế, vai trò của người lao động làm trung tâm. Những định hướng về hoàn thiện chính sách tiền lương, nâng bậc thợ, đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề sẽ là cơ sở nền móng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ, tay nghề cao, thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế hiện đại và chuyển đổi số.

Đại hội cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường phối hợp thu hút đầu tư, tạo việc làm, qua đó không ngừng củng cố và phát triển lực lượng công nhân cả về số lượng và chất lượng.

Cùng với đó, yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền được đặt ra một cách mạnh mẽ, hướng tới phương châm “nhanh - ngắn - sâu - rõ”, tận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức cho người lao động. Việc xây dựng tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị trong giai cấp công nhân.

Bên cạnh những thời cơ, nhiệm kỳ mới cũng đặt ra cho Công đoàn Hà Tĩnh không ít khó khăn, thách thức. Những thay đổi về mô hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và giải thể công đoàn trong các cơ quan hành chính nhà nước đã tác động trực tiếp đến phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Áp lực công việc ngày càng lớn trong khi đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên biến động; một bộ phận còn hạn chế về kỹ năng đối thoại, thương lượng, kiến thức pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin.

Sự hợp tác của một số chủ sử dụng lao động chưa thực sự tích cực; ở một số nơi, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công đoàn chưa tương xứng với vai trò, vị trí của tổ chức... Những vấn đề đó đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời tăng cường sự phối hợp, đồng hành của các cấp, ngành và doanh nghiệp.

Từ những định hướng lớn cho nhiệm kỳ mới, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và lấy người lao động làm trung tâm. Những tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 8,2 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ người lao động; trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp trao hơn 1.800 suất quà, hỗ trợ 11 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn… Các cấp công đoàn đã tư vấn cho 650 lượt người lao động, giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động; các doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho 3.552 người lao động.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, lao động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới, lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ công nhân.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn sau thiên tai, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nguồn lực chăm lo cho người lao động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong quan hệ lao động.

Hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2026 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, các hoạt động hướng về người lao động tiếp tục được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các đơn vị.

Toàn tỉnh có 285/446 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động (đạt 63,9%); 17 công đoàn cơ sở phối hợp ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần từng bước bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ 6 “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho 11 đoàn viên ốm đau, tai nạn nghề nghiệp với tổng trị giá gần 240 triệu đồng; kêu gọi nguồn lực đỡ đầu 86 con em người lao động là trẻ mồ côi; công đoàn cơ sở các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trao tặng hàng trăm suất quà cho lao động khó khăn…

Những kết quả bước đầu đó đã khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong phong trào công nhân, lao động nói riêng, đời sống KT-XH nói chung. Chặng đường phía trước còn nhiều yêu cầu mới đặt ra, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.