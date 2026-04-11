Sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, hội viên - một việc làm thiết thực, một dấu ấn thi đua”, phong trào thi đua đặc biệt đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, chào mừng các sự kiện lớn như: thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp; hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Yên Hòa tham gia lễ ra quân làm sạch môi trường biển.

Dù thời tiết không thuận lợi, lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường biển của xã Yên Hòa vẫn thu hút hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Sự hiện diện của lãnh đạo MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần, tạo thêm khí thế cho buổi ra quân.

Ông Phạm Xuân Ái - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa chia sẻ: “Hướng đến các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã đồng loạt ra quân với hơn 1.500 người tham gia. Tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thể hiện rõ qua từng phần việc cụ thể, từ thu gom rác thải đến chỉnh trang môi trường, làm đẹp cảnh quan biển”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải cùng lãnh đạo địa phương tham gia lễ ra quân, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Yên Hòa.

Tham gia lễ ra quân tại địa phương, ông Nguyễn Đức Trang - hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Yên Giang (xã Yên Hòa) phấn khởi: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa. Chúng tôi tham gia với tinh thần tự giác, trách nhiệm, góp phần làm cho môi trường quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ tỉnh, từ đầu tháng 4/2026, nhiều công trình, phần việc đã được các địa phương triển khai trên địa bàn tỉnh. Cao điểm của phong trào sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2026 khi 69/69 xã, phường đồng loạt ra quân với những phần việc thiết thực như: chỉnh trang khu dân cư, nâng cấp công trình văn hóa; sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, người dân đều phát huy tinh thần trách nhiệm.

Cùng với đó, các địa phương cũng cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước; vệ sinh bãi biển phục vụ khai trương du lịch biển; ra mắt các mô hình tự quản và tổ chức các hoạt động thể thao cộng đồng. Dự kiến, ngày ra quân cao điểm sẽ thu hút gần 80.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, chu đáo. Bà Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Đợt thi đua cao điểm là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc; áp dụng các tiêu chí thi đua để khuyến khích tổ chức đoàn thể, khu dân cư tham gia đầy đủ, hiệu quả”.

Từ đầu tháng 4/2026, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...

Theo đó, địa phương sẽ tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, tiểu công viên; thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; ra mắt công trình sân bóng chuyền, đường điện chiếu sáng với trị giá hơn 85 triệu đồng…

Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm trong đợt thi đua cao điểm này. Với nguồn kinh phí trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và sự hỗ trợ của Tổ chức Latter-Day Saint Charities (Mỹ), Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp các địa phương đồng loạt khởi công 216 nhà ở cho người dân trên toàn tỉnh. Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục kêu gọi nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Xây dựng nhà ở cho người dân cũng là những phần việc trọng tâm được các địa phương, đoàn thể lựa chọn triển khai trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Ông Hồ Văn Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc cho biết: “Trong đợt thi đua cao điểm này, địa phương đã được hỗ trợ khởi công 8 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi đã khảo sát nhu cầu thực tế và tiếp tục đề xuất, kêu gọi nguồn xã hội hóa để xây dựng hơn 60 nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hoàn cảnh khó khăn”.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn, đến nay, 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký triển khai 1.361 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 110,7 tỷ đồng. Những con số đó thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và diện mạo địa phương.