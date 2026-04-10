Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 9/4/2026 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2026 - 2030) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại”.

Phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức sáng tạo của Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, chú trọng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, công tác ở cơ sở, vùng khó khăn.

Về mục tiêu, Hà Tĩnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 168 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm 51%, dịch vụ 40%, nông nghiệp 9%; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%; có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế…

Trên lĩnh vực xã hội, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; phấn đấu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân 0,5%/năm. Đồng thời, tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 52%...

Phong trào thi đua tập trung vào 6 nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế; văn hoá - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cách hành chính; quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, thi đua phát triển kinh tế tập trung thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo; xây dựng, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng; phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển trở thành trụ cột quan trọng; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.

Trong lĩnh vực xã hội, Hà Tĩnh đặt mục tiêu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0,76 vào năm 2030. Hệ thống giáo dục, y tế tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao và mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Tỉnh cũng hướng tới giảm nghèo bền vững, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 85%, đảm bảo 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Các mục tiêu về môi trường như tỷ lệ che phủ rừng trên 52% và xử lý 98% chất thải rắn sinh hoạt cho thấy cam kết phát triển bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào thi đua là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện. Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030, trên 85% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 85%. Việc xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cùng với cải thiện các chỉ số như PCI, PAR Index, SIPAS… sẽ là thước đo quan trọng cho hiệu quả thi đua trong lĩnh vực này.

Phong trào thi đua cũng hướng tới mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự lên tới 95% vào năm 2030.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đặt mục tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được xác định là then chốt.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ và hiệu quả. Phong trào sẽ được sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030, gắn với Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IX.

