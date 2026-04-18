Tuổi trẻ Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước thi tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 15/4 - 13/5/2026. Trong đó, tuần 1 từ ngày 15/4 - 22/4; tuần 2 từ ngày 23/4 - 29/4; tuần 3 từ ngày 30/4 - 6/5; tuần 4 từ ngày 7/5 - 13/5.
Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Nội dung thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập; những đóng góp quan trọng của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; ý nghĩa, giá trị tấm gương đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất của đồng chí Hà Huy Tập đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi thông qua ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.
Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng (A, B, C, D), mỗi câu hỏi có thời gian 20 giây vừa đọc đề và chọn đáp án. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm. Mỗi thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong tuần. Kết quả điểm theo tuần thi của thí sinh là điểm số cao nhất thí sinh đạt được trong các lần thi.
Theo thống kê mới nhất đến tối 17/4, cả nước có trên 52.400 thí sinh tham gia thi với hơn 169.000 lượt thi. Trong đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có 6.815 đoàn viên thanh niên tham gia với 20.776 lượt thi, tạm dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia và lượt thi.
Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích và giáo dục truyền thống, khơi dậy lý tưởng, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thời đại mới.
Người dự thi trả lời đúng từ 17/20 câu trở lên được cấp chứng chỉ hoàn thành việc học tập. Từ 16/20 câu trở xuống không được cấp chứng chỉ, không được ghi nhận là hoàn thành việc học tập, đoàn viên phải tiếp tục làm lại bài kiểm tra. Đoàn viên được làm bài thi nhiều lần, kể cả khi đã được cấp chứng chỉ vẫn có thể tiếp tục làm bài thi.
Chứng chỉ sẽ được cấp theo kết quả kiểm tra. Trên chứng chỉ thể hiện các thông tin cơ bản của đoàn viên (họ và tên, đơn vị sinh hoạt đoàn, kết quả thi...), có thể tải về dưới dạng ảnh JPG. Dữ liệu cấp chứng chỉ được đồng bộ vào dữ liệu quản lý đoàn viên.
Ngoài ra, 4 thí sinh có số câu trả lời đúng nhất với thời gian trả lời nhanh nhất mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng tuần.
