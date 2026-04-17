Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn tất các bước cuối cùng để phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dự kiến ra mắt trong tháng 4/2026.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trước đó, ngày 13/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đề tài tem bưu chính năm 2026. Trong đó, bổ sung đề tài tem “Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906–2026)” với 1 mẫu tem, phát hành trong tháng 4/2026.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi, thống nhất nội dung phát hành; đồng thời cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập phục vụ quá trình nghiên cứu, thiết kế mẫu tem.

Đến nay, Vụ Bưu chính đã hoàn thiện 5 phương án thiết kế phác thảo. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với các phương án để lựa chọn mẫu chính thức, làm cơ sở triển khai phát hành trong thời gian tới.

Việc phát hành bộ tem không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.
Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.