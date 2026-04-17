(Baohatinh.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn tất các bước cuối cùng để phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dự kiến ra mắt trong tháng 4/2026.
Trước đó, ngày 13/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đề tài tem bưu chính năm 2026. Trong đó, bổ sung đề tài tem “Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906–2026)” với 1 mẫu tem, phát hành trong tháng 4/2026.
Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi, thống nhất nội dung phát hành; đồng thời cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập phục vụ quá trình nghiên cứu, thiết kế mẫu tem.
Đến nay, Vụ Bưu chính đã hoàn thiện 5 phương án thiết kế phác thảo. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với các phương án để lựa chọn mẫu chính thức, làm cơ sở triển khai phát hành trong thời gian tới.
Việc phát hành bộ tem không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư.
