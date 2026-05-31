Cảnh giác với thông tin giả về cán bộ lãnh đạo trên không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo lực lượng công an lan truyền trên không gian mạng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc; buôn bán vũ khí, quân dụng trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Quá trình đấu tranh đã bóc gỡ nhiều đường dây, bắt giữ hàng trăm đối tượng vi phạm, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và nhiều lần gửi thư khen.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn; bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18kg đạn chì cùng nhiều vật chứng liên quan. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán vũ khí trái phép.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã góp phần hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tuy nhiên, sau khi Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng chưa bị xử lý đã tạo lập tài khoản ảo, sử dụng công nghệ, trong đó có AI, để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo lực lượng. Để tăng mức độ lan truyền, chúng tạo tài khoản ảo đăng tải trong nhiều hội nhóm cả công khai và kín, thậm chí chụp, chia sẻ lại màn hình thông tin nhằm gây nhiễu loạn dư luận, tạo tâm lý hoài nghi, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an và cá nhân lãnh đạo đơn vị.

Trước thực tế tin giả có thể gây tác động tiêu cực, tạo tâm lý hiếu kỳ, lan truyền thông tin sai lệch, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận theo cảm tính; không tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật. Đồng thời, đề nghị các cá nhân quản trị viên hội nhóm tăng cường kiểm soát nội dung đăng tải, kịp thời gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai sự thật; phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

