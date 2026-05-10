Buổi gặp mặt ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Sáng 10/5, tại phường Nam Hồng Lĩnh, Hội cựu Tổng phụ trách Đội huyện Đức Thọ (cũ) đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt thân mật. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

​Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), các thế hệ cựu Tổng phụ trách Đội huyện Đức Thọ (cũ) đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa, ôn lại truyền thống và những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hổ - nguyên Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ (cũ) phát biểu đề dẫn gặp mặt.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của các cựu Tổng phụ trách Đội giai đoạn 1980 - 1995 cùng cán bộ Huyện đoàn Đức Thọ (cũ). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ Đội gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ những câu chuyện, ký ức đẹp trong hành trình gắn bó với phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.

Trong không khí ấm áp, xúc động, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hơn 40, 50 năm trước – thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Dù điều kiện công tác còn vất vả, cơ sở vật chất nghèo nàn, song với tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với thế hệ trẻ, các Tổng phụ trách Đội đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia phát biểu giao lưu tại buổi gặp mặt.

Nhờ sự cống hiến thầm lặng ấy, phong trào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Đức Thọ (cũ) nhiều năm liền trở thành điểm sáng của tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây và tỉnh Hà Tĩnh sau tái lập. Nhiều cán bộ Tổng phụ trách Đội sau này trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí quản lý trong ngành giáo dục và các cơ quan lãnh đạo địa phương.

Đại biểu tham gia sinh hoạt tại không gian văn hoá ở phường Bắc Hồng Lĩnh.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Đội mà còn góp phần tiếp nối truyền thống, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới.

