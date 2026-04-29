Tháng Nhân đạo: Hà Tĩnh phấn đấu huy động 8 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội chữ thập toàn tỉnh phấn đấu huy động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp UBND xã Kỳ Khang tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 và chương trình hiến máu tình nguyện cụm liên xã Kỳ Khang, Kỳ Hoa.

bqbht_br_9.jpg
Đại diện các ban, ngành và địa phương tham dự chương trình.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2018, tháng 5 hằng năm được chọn làm Tháng Nhân đạo, là tháng cao điểm hành động vì cộng đồng, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, Tháng Nhân đạo được triển khai từ năm 2021. Đến nay, chương trình đã huy động trên 30 tỷ đồng, trợ giúp hơn 76 nghìn lượt người.

bqbht_br_5.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa phát động Tháng Nhân đạo 2026.

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm nay, các cấp hội trong toàn tỉnh phấn đấu vận động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai một số chỉ tiêu cụ thể như: hỗ trợ sinh kế bền vững cho ít nhất 150 hộ gia đình; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 100 hộ khó khăn; đỡ đầu thường xuyên 50 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Cùng đó, tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường; vận động, tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu tình nguyện; triển khai hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, vệ sinh môi trường; phòng chống đuối nước; tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn…

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn các cấp, ngành và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, vào cuộc đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực để tạo không khí thi đua, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng cộng đồng an toàn, về công tác hiến máu tình nguyện; đổi mới phương thức triển khai các hoạt động nhân đạo; tăng cường huy động nguồn lực để triển khai chương trình một cách hiệu quả, thiết thực.

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống thiên tai cho xã Kỳ Khang với tổng trị giá 536 triệu đồng. Cùng đó, triển khai các hoạt động hưởng ứng như: hiến máu tình nguyện; khánh thành, bàn giao nhà ở cho hộ gia đình khó khăn; cấp phát áo phao, dụng cụ cứu hộ, tập huấn phòng chống thiên tai cho giáo viên, học sinh và người dân địa phương...

bqbht_br_jjf.jpg
bqbht_br_3.jpg
Hoạt động hiến máu thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia, đã thu về hơn 260 đơn vị máu.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ dụng cụ phòng, chống thiên tai cho Trường Tiểu học Kỳ Thọ.
bqbht_br_qudd.jpg
bqbht_br_fjjf.jpg
Ban Tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Khang.

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ "làm đúng quy trình" sang "tối ưu quy trình"

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày "Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.