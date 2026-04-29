Tháng Nhân đạo: Hà Tĩnh phấn đấu huy động 8 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội chữ thập toàn tỉnh phấn đấu huy động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.
Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp UBND xã Kỳ Khang tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 và chương trình hiến máu tình nguyện cụm liên xã Kỳ Khang, Kỳ Hoa.
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2018, tháng 5 hằng năm được chọn làm Tháng Nhân đạo, là tháng cao điểm hành động vì cộng đồng, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Hà Tĩnh, Tháng Nhân đạo được triển khai từ năm 2021. Đến nay, chương trình đã huy động trên 30 tỷ đồng, trợ giúp hơn 76 nghìn lượt người.
Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm nay, các cấp hội trong toàn tỉnh phấn đấu vận động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai một số chỉ tiêu cụ thể như: hỗ trợ sinh kế bền vững cho ít nhất 150 hộ gia đình; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 100 hộ khó khăn; đỡ đầu thường xuyên 50 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.
Cùng đó, tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường; vận động, tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu tình nguyện; triển khai hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, vệ sinh môi trường; phòng chống đuối nước; tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn…
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn các cấp, ngành và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, vào cuộc đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực để tạo không khí thi đua, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho người dân.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng cộng đồng an toàn, về công tác hiến máu tình nguyện; đổi mới phương thức triển khai các hoạt động nhân đạo; tăng cường huy động nguồn lực để triển khai chương trình một cách hiệu quả, thiết thực.
Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống thiên tai cho xã Kỳ Khang với tổng trị giá 536 triệu đồng. Cùng đó, triển khai các hoạt động hưởng ứng như: hiến máu tình nguyện; khánh thành, bàn giao nhà ở cho hộ gia đình khó khăn; cấp phát áo phao, dụng cụ cứu hộ, tập huấn phòng chống thiên tai cho giáo viên, học sinh và người dân địa phương...
Hoạt động hiến máu thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia, đã thu về hơn 260 đơn vị máu.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ dụng cụ phòng, chống thiên tai cho Trường Tiểu học Kỳ Thọ.
Ban Tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Khang.
