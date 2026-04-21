Tuổi trẻ Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen

(Baohatinh.vn) - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là một trong 13 đơn vị vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026.

bqbht_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã biểu dương, khen thưởng 13 tỉnh, thành đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026; khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí của Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là một trong 13 đơn vị vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.

bqbht_br_d8.jpg
bqbht_br_d4.jpg
bqbht_br_e7.jpg
bqbht_br_16.jpg
Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

bqbht_br_a.jpg
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026.

Phần thưởng là động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

