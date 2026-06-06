Từ 1/7, hóa đơn khám BHYT dưới 379.500 đồng được miễn phí

Quy định trên là một trong nhiều chính sách BHYT mới có hiệu lực, trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường.

Theo Bộ Y tế, trường hợp hóa đơn khám BHYT trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc BHYT của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80 hoặc 95% theo quy định (ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến...).

Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được quỹ BHYT chi trả.

Cơ quan bảo hiểm cũng làm rõ quy trình hoàn trả tiền trực tiếp cho những tình huống đặc thù, như trường hợp người dân phải điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên sâu chưa ký hợp đồng bảo hiểm y tế hoặc chưa hoàn tất thủ tục hành chính.

Quy định mới giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường. Ảnh: Quỳnh Trần

Chính sách mới cũng mang lại lợi ích lớn cho những người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên. Thông thường, người bệnh phải tự chi trả 20% hóa đơn viện phí đúng tuyến. Tuy nhiên từ ngày 1/7, nếu tổng số tiền tự trả này cộng dồn trong năm vượt quá 15,18 triệu đồng, người bệnh sẽ được miễn hoàn toàn 20% đó cho các lần điều trị tiếp theo cho đến hết năm.

Đối với các ca bệnh nặng cần can thiệp kỹ thuật cao, quỹ bảo hiểm cũng nâng mức thanh toán tối đa cho thiết bị y tế lên 113,85 triệu đồng cho một lần thực hiện, tăng hơn 8,5 triệu đồng so với trước đây.

Song song việc tăng quyền lợi, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng thay đổi từ ngày 1/7 do mức phí này tính bằng 4,5% lương cơ sở. Người thứ nhất trong gia đình sẽ đóng khoảng 113.700 đồng mỗi tháng, tương đương hơn 1,36 triệu đồng một năm. Từ thành viên thứ 2-5, mức đóng giảm dần lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% của người thứ nhất. Tính chung, mỗi thành viên chỉ cần chi thêm khoảng 50.000 đến 100.000 đồng cho cả năm để duy trì thẻ bảo hiểm.

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết các điều chỉnh này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền túi người dân phải tự bỏ ra khi vào viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho quỹ dự phòng. Thống kê từ Bộ Y tế cho thấy mạng lưới bảo hiểm y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.