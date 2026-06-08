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Từ 1/7, khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50% mức hưởng

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Từ ngày 1/7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, vượt cấp, được BHYT thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), cho biết theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được BHYT thanh toán.

Hiện người tham gia BHYT được hưởng ba mức quyền lợi chính là 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này.

Chẳng hạn, một người có mức hưởng BHYT 100%, đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu (tương đương bệnh viện huyện trước đây). Người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản (tương đương bệnh viện tỉnh trước đây) với tổng chi phí một triệu đồng sẽ được BHYT chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.

Tương tự, người có mức hưởng 80%, khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu với chi phí một triệu đồng sẽ được BHYT thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng.

Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng BHYT.

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Người dân khám bệnh tại trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bà Trang, quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho Quỹ BHYT dự phòng.

Mạng lưới bảo hiểm y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.

vnexpress.net
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