Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành thường xuyên có mặt tại bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Bãi biển sạch, đẹp cùng với việc nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trải nghiệm, những năm gần đây biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) đã thu hút lượng lớn du khách. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển, Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành thuộc Khu du lịch Xuân Thành thường xuyên túc trực, nhắc nhở du khách về vùng tắm an toàn và thời gian tắm phù hợp.

Chị Đoàn Thị Duyên, du khách đến từ Hưng Yên chia sẻ: "Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, được lực lượng cứu hộ hướng dẫn rất cụ thể về vùng tắm an toàn, thời gian tắm nên rất yên tâm khi trải nghiệm tại biển Xuân Thành".

Chị Đoàn Thị Duyên, du khách tỉnh Hưng Yên yên tâm khi tắm biển Xuân Thành vì có sự hướng dẫn tận tình của Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành.

Ông Đậu Minh Thường - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành thông tin: “Chúng tôi luôn có mặt tại bãi biển, hướng dẫn du khách tắm đúng khu vực an toàn, kịp thời nhắc nhở khi có tình huống tiềm ẩn nguy hiểm. Qua thực tế quan sát, chúng tôi đã kịp thời cứu thành công một số trường hợp do chủ quan khi tắm biển, bị sóng cuốn ra xa.”

Ông Đậu Minh Thường, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành hướng dẫn du khách khu vực tắm biển an toàn.

Biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) là bãi biển đẹp, thu hút lượng lớn du khách mỗi mùa hè. Vì vậy, từ năm 2015, chính quyền địa phương đã thành lập Tổ cứu hộ cứu nạn thuộc Khu du lịch Thiên Cầm gồm 6 thành viên. Lực lượng này được phân công túc trực thường xuyên tại các khu vực tắm biển, tuần tra dọc bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ phạm vi an toàn, kịp thời nhắc nhở du khách không bơi vượt giới hạn cho phép hoặc tiếp cận những vùng có dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tế cho thấy, vào cao điểm du lịch, đặc biệt những ngày nắng nóng, lượng người đổ về Thiên Cầm tăng mạnh, trong khi một bộ phận du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, tắm xa bờ hoặc không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Thành viên Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm giám sát tại khu vực bãi biển.

Ông Nguyễn Công Lý - Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: “Trong quá trình tắm biển, nhiều du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách việc chấp hành các quy định tắm biển an toàn; đồng thời liên tục kiểm tra, kiên quyết không để du khách tắm ở khu vực có nguy cơ mất an toàn.”

Ông Nguyễn Công Lý - Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển.

Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Sông Trí chia sẻ: “Khi đến tắm biển tại Thiên Cầm, chúng tôi rất yên tâm vì luôn có lực lượng cứu hộ túc trực, hướng dẫn cụ thể. Nếu bơi vượt vùng an toàn, chúng tôi sẽ được cảnh báo bằng còi để kịp thời quay lại”.

Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Sông Trí được thành viên Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm hướng dẫn tắm biển an toàn.

Không chỉ tại biển Xuân Thành, Thiên Cầm mà tại các bãi biển thu hút đông đảo du khách như biển Lộc Hà, Thạch Hải... chính quyền địa phương đều thành lập các tổ, đội cứu hộ cứu nạn để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Đặc biệt, trước mùa du lịch biển năm 2026, nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra đối với du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý khu du lịch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn trên biển, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống đuối nước cũng như khả năng phối hợp, ứng phó nhanh khi có sự cố xảy ra.

Song song với công tác tập huấn, các bãi tắm trên địa bàn cũng được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng. Các khu vực có nguy cơ mất an toàn như vùng nước xoáy, độ sâu lớn, dòng chảy phức tạp được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo rõ ràng.

Hệ thống cảnh báo, hướng dẫn được bổ sung đồng bộ với đầy đủ cờ hiệu, phao tiêu, chòi canh, biển chỉ dẫn… giúp du khách dễ dàng nhận biết và tuân thủ. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý mà còn tạo môi trường tắm biển an toàn, văn minh, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch biển Hà Tĩnh trong mắt du khách.

Cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm tắm biển tại biển Xuân Thành để du khách nắm bắt.

“Ngay từ đầu mùa du lịch, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương và ngành liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển. Trọng tâm là củng cố lực lượng cứu hộ cứu nạn, kiểm tra, bổ sung đầy đủ trang thiết bị và bố trí các tổ, đội túc trực tại những khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao. Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, yên tâm khi đến với biển Hà Tĩnh” - ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết.

Với sự chủ động từ công tác cảnh báo, bố trí lực lượng cứu hộ đến nâng cao năng lực ứng phó, các bãi biển Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện. Khi mỗi du khách nâng cao ý thức chấp hành quy định, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành chức năng, hành trình khám phá biển sẽ an toàn và trọn vẹn hơn.