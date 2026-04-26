Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh

​Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã quan tâm triển khai hiệu quả công tác “đền ơn, đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực, nhất là trong các dịp lễ, tết.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 41.167 người có công và thân nhân với tổng trị giá gần 16,5 tỷ đồng; dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, trao quà cho 100.865 người với kinh phí 33,3 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt 11.882 người có công và thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe năm 2026, với tổng kinh phí 21,8 tỷ đồng.

Các địa phương, cơ quan, đoàn thể cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân, góp phần nâng cao đời sống, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.