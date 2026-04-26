Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Trong không khí cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), gia đình liệt sỹ Trần Á (thôn 4, xã Trường Lưu) đón nhận niềm vinh dự và tự hào lớn lao khi được trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ sau gần 80 năm hy sinh.
Bên cạnh giải quyết chế độ chính sách cho người có công, hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách cũng được các địa phương, đoàn thể quan tâm thực hiện trong dịp này. Trong ảnh: Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ khởi công nhà ở và trao 140 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Hán - vợ liệt sỹ Nguyễn Đức Giản (thôn Đức Châu).
Tại xã Lộc Hà, Ủy ban MTTQ xã cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu TNXP xã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Yên Định). Kinh phí hỗ trợ xây dựng 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Agribank Chi nhánh Lộc Hà và nguồn vận động khác của địa phương. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể, bà con lối xóm hỗ trợ ngày công để giúp gia đình sớm hoàn thiện công trình.
Ủy ban MTTQ xã Đức Minh đã khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh cho gia đình bà Trần Thị Đào - hộ gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn ở thôn Diên Phúc. Ngoài ra, địa phương cũng kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, huy động ngày công với tổng trị giá 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình trong quá trình xây dựng căn nhà.
Trong dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thạch Lạc đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các cựu chiến binh, cựu TNXP, thân nhân gia đình liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn". Trong tháng 4, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 60 diễn đàn, hơn 650 buổi sinh hoạt chính trị, hơn 150 cuộc hành trình về địa chỉ đỏ; trao tặng hơn 1.250 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người dân; triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như “Bữa cơm yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”… với tổng nguồn lực huy động hơn 1 tỷ đồng.
Cùng với những hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", các địa phương, đoàn thể cũng tổ chức nhiều chương trình giáo dục truyền thống cách mạng. Trong ảnh: Xã Đông Kinh phối hợp tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề "Đảng ta thật là vĩ đại' cho cựu chiến binh xã.
Hội Cựu chiến binh xã Kỳ Khang tổ chức hành trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử cách mạng tại Điện Biên Phủ và Nhà tù Sơn La.
Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã quan tâm triển khai hiệu quả công tác “đền ơn, đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực, nhất là trong các dịp lễ, tết.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 41.167 người có công và thân nhân với tổng trị giá gần 16,5 tỷ đồng; dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, trao quà cho 100.865 người với kinh phí 33,3 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt 11.882 người có công và thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe năm 2026, với tổng kinh phí 21,8 tỷ đồng.
Các địa phương, cơ quan, đoàn thể cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân, góp phần nâng cao đời sống, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Trần Á.
