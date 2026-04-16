[Infographic] Đăng ký mua nhà ở xã hội dự án tại phường Thành Sen thế nào?

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5 24/03/2026 07:30 Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở 20/03/2026 13:30 Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.

Người có công Hà Tĩnh nhận truy lĩnh 3 tháng phụ cấp khu vực vào tháng 4/2026 19/03/2026 16:18 Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thường trú tại 41 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh hưởng chế độ trợ cấp khu vực từ ngày 1/1/2026 được truy lĩnh trong tháng 4/2026.

Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh tiếp tục công bố 30 đơn vị nợ đóng các loại bảo hiểm 18/03/2026 17:38 Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

9 nhóm lao động dự kiến được tăng lương từ 1/7 18/03/2026 11:27 Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng được tăng lương theo lương cơ sở. Hiện chỉ có 9 nhóm lao động được tính lương theo lương cơ sở.

Từ 1/7, mẹ sinh con thứ 2 có thể nghỉ 7 tháng, cha thêm ngày chăm con 18/03/2026 07:42 Dự thảo mới cho phép người mẹ sinh con thứ hai nghỉ 7 tháng và tăng ngày phép cho người cha, giúp các gia đình có thêm thời gian chăm trẻ.

Người dân Hà Tĩnh có thể phản ánh hiện trường ngay trên điện thoại 17/03/2026 12:37 Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất.

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước 16/03/2026 15:58 Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,95%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.089.151 hộ.

Lưu ý với người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh 12/03/2026 12:24 Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

19 lần điều chỉnh mức lương cơ sở khu vực công 12/03/2026 11:10 Từ năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở áp dụng để tính thang, bảng lương hệ số của người lao động khu vực công đã được điều chỉnh tăng lên 19 lần.

Chuẩn hóa đội ngũ, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 11/03/2026 15:00 Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thuộc các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đang được BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai bài bản, hiệu quả.

Thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc, tạo động lực mới cho tăng trưởng 11/03/2026 12:40 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ nhận thức “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng: Tạm thời điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ 1/7 09/03/2026 15:21 "Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin với cử tri.

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy 06/03/2026 07:58 Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 27/02/2026 10:32 Nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ…

Sớm triển khai đóng BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 26/02/2026 17:26 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách để triển khai sớm việc đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 26/02/2026 16:55 Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, đối với cơ sở giáo dục phổ thông có 50% học sinh trung học phổ thông; 25% học sinh trung học cơ sở; 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp.

Người mua nhà ở xã hội có thể tự kê khai, cam kết thu nhập 24/02/2026 12:00 Người mua nhà ở xã hội có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Thẩm quyền xác nhận thu nhập thuộc công an cấp xã.

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay? 21/02/2026 14:11 Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt 15/02/2026 14:23 Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.