Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Đề xuất giảm trừ mới: Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.

Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều 9/4, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục nhằm giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm công bằng trong điều tiết thu nhập.

Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo ông Lưu Đức Huy, ngày 26/3/2026, Bộ Tài chính đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan; đồng thời công khai dự thảo trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận ý kiến từ xã hội. Dự kiến, nếu được Quốc hội thông qua, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Dự thảo đưa ra 2 phương án giảm trừ. Phương án 1 đề xuất mức giảm trừ chi phí y tế 20 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục 21 triệu đồng/năm, tổng cộng 41 triệu đồng/năm.

Phương án 2 nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

Theo Bộ Tài chính, các mức giảm trừ này được xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê chi tiêu thực tế của người dân. Năm 2024, chi phí y tế bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người/năm đối với khám, chữa bệnh ngoại trú và từ 10 - 12 triệu đồng/người/năm đối với điều trị nội trú. Chi tiêu cho giáo dục, đào tạo bình quân khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm.

Căn cứ tỷ lệ người phụ thuộc bình quân khoảng 0,8 người/người nộp thuế, cơ quan soạn thảo ước tính tổng chi phí liên quan đến y tế và giáo dục cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc vào khoảng 20,4 triệu đồng/năm đối với y tế và 19,2 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

Từ đó, mức giảm trừ được thiết kế cao hơn chi tiêu thực tế để tạo dư địa hỗ trợ người dân. Riêng phương án 1 tương đương khoảng gấp 2 lần chi phí y tế nội trú và gấp 2,2 lần chi phí giáo dục bình quân năm 2024.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong mức giảm trừ gia cảnh hiện hành đã bao gồm một phần chi phí sinh hoạt cơ bản, trong đó có y tế và giáo dục. Tuy nhiên, việc bổ sung khoản giảm trừ riêng sẽ là phần hỗ trợ thêm, được tính toán trên cơ sở số liệu thực tế.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu áp dụng phương án 2, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu hơn 7.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính sách sẽ góp phần giảm áp lực thuế đối với người dân.

Đáng chú ý, với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất.

Liên quan đến tính khả thi của chính sách, đặc biệt là yêu cầu hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi y tế và giáo dục, đại diện Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo quy định hiện hành, các khoản chi muốn được giảm trừ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Hiện nay, với việc áp dụng hóa đơn điện tử, các cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục - là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện - việc xuất hóa đơn, chứng từ phải được thực hiện đầy đủ. Người dân khi chi trả các khoản hợp pháp cần yêu cầu hóa đơn để làm căn cứ giảm trừ thuế.

Tin liên quan

Tags:

#Thuế thu nhập cá nhân #Giảm trừ gia cảnh #Giảm trừ chi phí y tế #Giảm trừ chi phí giáo dục #Ngưỡng đóng thuế TNCN

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

