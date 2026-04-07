Công đoàn lấy ý kiến lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ

Ngày 7/4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết việc khảo sát thực hiện từ chiều nay, khi nhận được nhiều kiến nghị từ công đoàn cơ sở, người lao động nghiên cứu hoán đổi để kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Khảo sát chỉ cách ngày nghỉ lễ ba tuần song cơ quan này sẽ lắng nghe ý kiến lao động, trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích các bên trước khi đề xuất chính thức với Bộ Nội vụ. Phương án hoán đổi chưa được công bố cụ thể mà dựa trên việc tổng hợp ý kiến.

Phó chủ tịch Công đoàn cho biết thêm giỗ Tổ 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật tức ngày 26/4 nên theo quy định sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, tức thứ hai 27/4. Song nhiều doanh nghiệp kiến nghị chuyển lịch nghỉ bù vào thứ tư 29/4 hoặc thứ bảy 2/5 để kỳ nghỉ lễ kéo dài. Nếu nghỉ theo luật, lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ một ngày hàng tuần sẽ vẫn đi làm thứ bảy và kỳ nghỉ lễ sẽ bị ngắt ra làm nhiều quãng, xen kẽ với ngày làm việc bình thường.

"Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp nếu ngày lễ trùng với cuối tuần đôi lúc tạo nên tình huống khó khăn nhất định như năm nay nên việc lấy ý kiến là cần thiết", ông Hiểu nói thêm.

Lao động làm việc trong chuyền may doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Ninh, tháng 3/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ hôm 3/4 cho biết không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 mà thực hiện theo Bộ luật Lao động. Bộ đã thông báo những ngày nghỉ lễ Tết năm 2026: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nghỉ một ngày và dịp 30/4-1/5 nghỉ hai ngày. Lịch nghỉ này áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước.

Cách giỗ Tổ ba tuần, một số doanh nghiệp khu vực tư nhân đã chủ động thông báo hoán đổi ngày làm việc bình thường hoặc chuyển sang phép năm để nối liền hai kỳ lễ cho lao động nghỉ 8-9 ngày. Song nhiều doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, nghỉ một ngày giỗ Tổ Hùng Vương và hai ngày dịp 30/4-1/5.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật 26/4 nên lao động được nghỉ bù thứ hai 27/4. Người có chế độ hai ngày nghỉ hàng tuần sẽ có đợt nghỉ lễ kéo dài ba ngày liên tục, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4. Người có chế độ một ngày nghỉ chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ lễ hai ngày, 26-27/4.

Tương tự với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lao động có chế độ hai ngày nghỉ hàng tuần có đợt nghỉ lễ dài bốn ngày liên tục, từ thứ năm đến hết chủ nhật, tức 30/4 đến hết 3/5. Người có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần chỉ được nghỉ hai ngày 30/4 và 1/5.

Trường hợp làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần trong kỳ lễ thì người sử dụng lao động phải trả ít nhất bằng 200% lương. Nếu người đó làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần mà ngày đó trùng với nghỉ lễ thì được nhận ít nhất 300% tiền lương.