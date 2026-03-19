Người có công Hà Tĩnh nhận truy lĩnh 3 tháng phụ cấp khu vực vào tháng 4/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà thương binh Từ Thị Thanh Hồng ở thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh, dịp Tết cổ truyền 2026.

Ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng về chế độ trợ cấp khu vực được áp dụng kể từ ngày 1/1/2026 đối với các đối tượng sinh sống tại xã, phường sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính sách này được áp dụng theo Thông tư số 23/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/ TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Cũng theo ông Đặng Văn Dũng, người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thường trú tại 41 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh được áp dụng chế độ trợ cấp khu vực theo Thông tư số 23/2025/TT-BNV.

Cụ thể, các đối tượng thường trú tại các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 hưởng hệ số phụ cấp 0,5; các đối tượng thường trú tại các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Sơn Hồng, Hương Xuân hưởng hệ số phụ cấp 0,4; các đối tượng thường trú tại các xã: Kỳ Văn, Vũ Quang, Hương Bình, Phúc Trạch hưởng hệ số phụ cấp 0,3; các đối tượng thường trú tại các xã, phường: Hoành Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Kim Hoa, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh hưởng hệ số phụ cấp 0,2; các đối tượng thường trú tại các xã, phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Cẩm Lạc, Thạch Xuân, Hồng Lộc, Tùng Lộc, Trường Lưu, Đồng Lộc, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đức Đồng, Hương Sơn, Tứ Mỹ hưởng hệ số phụ cấp 0,1.

Các đối tượng thường trú tại 28 xã, phường không có chế độ trợ cấp khu vực theo Thông tư số 23/2025/TT-BNV gồm: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Yên Hòa, Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Gia Hanh, Xuân Lộc, Tiên Điền, Đan Hải, Đức Thọ, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Minh.

Mức tiền trợ cấp khu vực người có công được hưởng bằng hệ số khu vực theo quy định Thông tư số 23/2025/TT-BNV nhân với mức lương cơ sở (2.340.000 đồng).

Người có công với cách mạng, thân nhân người có công thường trú tại 41 xã, phường hưởng chế độ trợ cấp khu vực theo Thông tư số 23/2025/TT-BNV được truy lĩnh tiền trợ cấp khu vực từ kể từ tháng 1 đến tháng 3/2026 và được chi trả trong kỳ chi trả tháng 4/2026.

“UBND các xã, phường thực hiện truy thu số tiền chi trả trợ cấp khu vực của các đối tượng sinh sống tại các địa bàn không còn trợ cấp khu vực theo quy định của Thông tư số 23/2025/TT-BNV kể từ ngày 1/1/2026, nhưng địa phương vẫn thực hiện chi trả từ tháng 1/2026 đến tháng 3/2026”, ông Đặng Văn Dũng cho hay.