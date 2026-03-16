Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,95% (tỷ lệ hộ nghèo là 1,30%; hộ cận nghèo 1,65%); tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều được xác định là 1.089.151 hộ (gồm 480.278 hộ nghèo, 608.873 hộ cận nghèo).

Phân theo các vùng, tỷ lệ nghèo đa chiều tại Trung du và miền núi phía Bắc là 13,27%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 417.044 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 7,29%, tổng số hộ nghèo 229.032 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 5,98%, tổng số hộ cận nghèo 188.012 hộ.

Tại Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ nghèo đa chiều 1,36%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 98.235 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 0,48%, tổng số hộ nghèo 33.989 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 0,88%, tổng số hộ cận nghèo 64.246 hộ.

Đối với vùng Bắc Trung Bộ, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 6,57%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 203.561 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 2,42%, tổng số hộ nghèo 74.998 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 4,15%, tổng số hộ cận nghèo 128.563 hộ.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 5,17%, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 231.419 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 2,26%, với 101.070 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 2,91%, tổng số hộ cận nghèo 130.349 hộ.

Ở vùng Đông Nam Bộ, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 0,29%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 16.331 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo 0,11%, tổng số hộ nghèo 6.015 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 0,18%, tổng số hộ cận nghèo 10.316 hộ.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,74%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều 122.561 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 0,79%, với 35.174 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,95%, tổng số hộ cận nghèo 87.387 hộ./.