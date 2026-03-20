Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở
Tác giả: Phan Cúc - Mai Hoàng
20/03/2026 13:30
Tôi là Võ Thị Thiện (SN 1959, trú xã Hương Đô), đã có hơn 15 năm gắn bó với công việc nhân viên thu thuộc tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của Công ty TNHH Hợp Nhất (xã Hương Khê).
Tôi từng là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Trà (cũ). Năm 2004, sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tham gia công việc bán chuyên trách, phụ trách chi trả lương hưu trên địa bàn. Đến năm 2011, tôi dừng hẳn các công việc khác và dành toàn thời gian làm nhân viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở. Hiện tôi đang quản lý hơn 300 người, trong tổng số 6.200 người tham gia BHXH tự nguyện ở khu vực huyện Hương Khê (cũ).
Công việc của tôi thường bắt đầu từ 6 giờ sáng. Trước khi rời nhà, tôi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ: rà soát danh sách các đối tượng đến hạn đóng bảo hiểm, sắp xếp tờ rơi tuyên truyền, cập nhật những thông tin còn thiếu để kịp thời bổ sung khi xuống cơ sở.
Tôi thường di chuyển bằng xe máy để thuận tiện đi qua nhiều địa hình khác nhau. Chiếc xe này cũng đã gắn bó với tôi gần 20 năm, như một "người bạn đồng hành" quen thuộc.
Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị, tôi bắt đầu lên đường "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động người dân tham gia và trực tiếp thu BHXH, BHYT đối với những người đang trong quá trình đóng.
Hương Đô là xã miền núi, được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã: Hương Trà, Hương Đô và Lộc Yên. Đây là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt, vì vậy, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Nhiều vùng sâu, vùng xa, tôi phải di chuyển hàng km, mất nhiều giờ, vượt qua những đoạn đường suối, đèo dốc tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Mùa nắng còn đỡ, nhưng vào mùa mưa, nước dâng, đường trơn trượt, việc đi lại càng thêm vất vả.
Nhiều đoạn đường đất lầy lội, trơn trượt khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Dù vậy, để đến với các gia đình ở vùng sâu, tôi vẫn chủ động sắp xếp thời gian, cố gắng bám địa bàn để kịp thời nắm bắt và thông tin đến từng hộ dân.
Hôm nay, tôi có buổi trao đổi về chính sách bảo hiểm với anh Dương Văn Lâm và chị Phạm Thị Thảo Vân (trú thôn Nam Trà, xã Hương Đô). Là lao động tự do, sau khi được tư vấn, hai vợ chồng đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện, với mức đóng 550.000 đồng/tháng cho chị và 880.000 đồng/tháng cho anh.
Quan điểm làm việc của tôi là tuyên truyền đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật; đồng thời giải thích rõ ràng, cụ thể để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và yên tâm tham gia BHXH.
Trước đây, do điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhiều người vẫn cho rằng tham gia BHXH là chưa thực sự cần thiết. Thế nhưng, khi những nhân viên thu như chúng tôi kiên trì trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ và giải thích cặn kẽ từng quyền lợi, trách nhiệm, nhiều người đã dần thay đổi suy nghĩ và chủ động tham gia.
Bên cạnh việc thu các khoản đóng BHXH đến hạn và tuyên truyền, vận động người dân tham gia, tôi còn là "cầu nối" hỗ trợ bà con tiếp cận các nền tảng số, giúp theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin về BHXH trên ứng dụng VNeID.
Trên ứng dụng VNeID, tôi hướng dẫn người dân theo dõi quá trình tham gia, mức đóng, thời gian đóng cũng như các thông tin liên quan đến BHXH một cách thuận tiện, minh bạch.
Công việc của tôi cứ nối tiếp như vậy đến cuối giờ mới trở về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là mở máy tính, cập nhật các hồ sơ tham gia BHXH mới, theo dõi tiến độ các khoản thu và rà soát lại toàn bộ thông tin trong ngày.
Dựa trên các thông tin từ tờ khai của người tham gia, đối chiếu với biên lai thu điện tử, cập nhật đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chính xác từng nội dung.
Sau khi hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trong ngày, tôi lại có những buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với các nhân viên thu thuộc tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Công ty TNHH Hợp Nhất. Nhóm chúng tôi có 8 người, gồm cả những người dày dặn kinh nghiệm và những người mới vào nghề. Trung bình mỗi tuần 2–3 buổi, chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ cách làm, tháo gỡ khó khăn và động viên nhau tiếp tục bám địa bàn.
Đối với đồng nghiệp, tôi luôn nhiệt tình hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận, cách trò chuyện và thuyết phục người dân một cách gần gũi, dễ hiểu, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả tốt hơn.
Nhiều bạn trẻ khi mới vào nghề còn bỡ ngỡ, lúng túng trong cách tiếp cận người dân. Tôi trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng bước, từ cách giới thiệu, trò chuyện đến xử lý tình huống, để các bạn dần tự tin và làm quen với công việc.
Công việc của chúng tôi không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo trong cách ứng xử với người dân; am hiểu, nắm chắc các quy định, chính sách mà còn phải thành thạo công nghệ, bởi hầu hết hồ sơ bảo hiểm hiện nay đều được cập nhật trên nền tảng số.
Trong năm 2025, tôi đã vận động được thêm 48 người tham gia BHXH tự nguyện; nâng số lượng quản lý hơn 300 người, với số thu ước đạt gần 1,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2026, số thu BHXH, BHYT đạt gần 900 triệu đồng; vận động mới 18 người tham gia BHXH tự nguyện.
Nhiều năm qua, tôi vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen từ BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, chủ tịch UBND xã và Công ty TNHH Hợp Nhất vì những thành tích trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Những ghi nhận ấy là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với công việc, góp một phần nhỏ vào việc phát triển an sinh ở cơ sở.
Với những nhân viên thu như chúng tôi, công việc cứ bền bỉ, thầm lặng qua ngày… Chúng tôi hiểu rằng, mình đang là "cầu nối" quan trọng góp phần phát triển an sinh xã hội ở cơ sở. Mỗi bước chân đến từng nhà, mỗi cuộc vận động không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là góp phần xây dựng chỗ dựa lâu dài cho người dân. Vì vậy, dù còn nhiều vất vả, chúng tôi vẫn luôn cố gắng, kiên trì để lan tỏa chính sách, vun đắp niềm tin và chung tay tạo dựng nền tảng an sinh bền vững từ cơ sở.
