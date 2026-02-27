Hotline: 02393.693.427
Bảo hiểm y tế sắp chi trả 30 thuốc ung thư đắt tiền

Bộ Y tế vừa đề xuất đưa 84 loại thuốc mới, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Ngày 26/2, đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đang rà soát và cập nhật danh mục thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thực tiễn. Dự thảo Thông tư mới dự kiến bổ sung 84 thuốc hóa dược và sinh phẩm. Nhóm thuốc ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 30 loại (gần 36%), chủ yếu là các phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch...

Các chuyên gia y tế cho biết nhóm thuốc trên mang lại hiệu quả chẩn trị đột phá nhưng luôn đi kèm mức giá đắt đỏ. Dữ liệu niêm yết từ cơ sở y tế độc lập Drugs.com và báo cáo của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) chỉ ra các liệu pháp miễn dịch hàng đầu ngốn của người bệnh khoảng 14.000 đến 16.000 USD mỗi tháng. Tương tự, thuốc điều trị đích chuyên trị ung thư phổi có giá xấp xỉ 18.000 USD một tháng, trong khi siêu kháng thể dẫn đường đòi hỏi ngân sách lên tới 170.000 USD cho một năm điều trị.

Tại Việt Nam, dù cơ quan chức năng liên tục đàm phán giá và các hãng dược áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân, chi phí thực tế người dân phải tự rút hầu bao vẫn dao động từ 40 triệu đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, có thể lên tới tiền tỷ để hoàn thành đợt điều trị.

Như vậy, việc Bộ Y tế nỗ lực đưa các thuốc này vào danh mục BHYT thanh toán (có thể BHYT chỉ đồng chi trả 30%, 50% thay vì 100%) sẽ mở ra cánh cửa sống cho rất nhiều bệnh nhân ung thư.

Bác sĩ xạ trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2. Ảnh: Quỳnh Trần
Bên cạnh thuốc ung thư, cơ quan chuyên môn cũng đề nghị thêm 24 thuốc trị bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường, hô hấp...) và 18 thuốc chữa bệnh hiếm.

Giải thích lý do ưu tiên thuốc ung thư, lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế nói các dòng thuốc chữa u ác tính thế hệ mới luôn đắt đỏ do nhà sản xuất phải đổ nguồn vốn khổng lồ vào khâu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Vài năm qua, giới khoa học toàn cầu liên tục tung ra thị trường những phát minh đột phá, kéo theo làn sóng đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Do đó, số lượng thuốc ung thư được xem xét cập nhật trong lần sửa đổi Danh mục này cũng nhiều hơn so với nhóm thuốc khác.

"Điều này giúp bác sĩ có thêm công cụ áp dụng phác đồ tiên tiến, đồng thời mở rộng cơ hội sống cũng như vơi bớt nỗi lo viện phí cho bệnh nhân cùng gia đình", đại diện Vụ BHYT nói, thêm rằng Bộ Y tế dự định nới lỏng điều kiện và tăng mức chi trả cho 52 loại thuốc hiện hành.

Trong cấu phần của Quỹ BHYT, thuốc luôn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất. Năm 2023 là 45.841 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,82%; năm 2024 là 50.784 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,22%. Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng và chi trả BHYT cho thuốc hợp lý là rất quan trọng trong góp phần giảm chi phí điều trị, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và giảm chi tiền túi của người dân, Bộ Y tế cho hay.

Hiện, số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ một người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm.

