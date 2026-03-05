Hà Tĩnh xử phạt 56 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, từ trước Tết đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Toàn tỉnh đã thành lập 71 đoàn, trong đó, cấp tỉnh thành lập 2 đoàn, cấp xã thành lập 69 đoàn. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 6.033. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 56 cơ sở vi phạm các quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, trong đó, có 8 cơ sở sản xuất thực phẩm, 26 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố. Tổng số tiền xử phạt vi phạm là 56 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; không thực hiện về chế độ kiểm thực 3 bước; người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tổ chức lấy 19 mẫu để test nhanh; kết quả, 19/19 mẫu đều đạt.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu test nhanh thực phẩm.