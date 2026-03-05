Hotline: 02393.693.427
Hà Tĩnh xử phạt 56 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Trong đợt kiểm tra trước và sau tết Nguyên đán, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 56 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm với số tiền 56 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, từ trước Tết đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

bqbht_br_z7524638683887-7a0d7aaf68862a8c12616d334c807f33a.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Toàn tỉnh đã thành lập 71 đoàn, trong đó, cấp tỉnh thành lập 2 đoàn, cấp xã thành lập 69 đoàn. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 6.033. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 56 cơ sở vi phạm các quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, trong đó, có 8 cơ sở sản xuất thực phẩm, 26 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố. Tổng số tiền xử phạt vi phạm là 56 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; không thực hiện về chế độ kiểm thực 3 bước; người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tổ chức lấy 19 mẫu để test nhanh; kết quả, 19/19 mẫu đều đạt.

bqbht_br_3b.jpg
Đoàn kiểm tra lấy mẫu test nhanh thực phẩm.

Thực tế cho thấy, các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Tuy nhiên, hầu hết là cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình nên việc đầu tư, cải tạo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị còn gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài vai trò của các lực lượng chức năng cấp tỉnh thì đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cấp xã, phường trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Bà Đào Thị Phương – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh

Tags:

#Hà Tĩnh kiểm tra an toàn thực phẩm #xử phạt cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hà Tĩnh #Mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

