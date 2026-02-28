Các cơ sở y tế Hà Tĩnh thu hút, giữ chân bác sĩ như thế nào?

10 năm thu hút 35 bác sĩ

Tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà, sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã hình thành được đội ngũ bác sĩ với 47 người, qua đó, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân. Ít ai biết được, để có đội ngũ bác sĩ đảm bảo cả chất và lượng như vậy, bệnh viện đã trải qua quá trình dài và kiên trì trong việc thu hút, đào tạo và giữ chân nhân lực.

BSCKI Trần Khánh Thiện – Phó khoa Ngoại (BVĐK Lộc Hà) thăm khám cho bệnh nhân.

Điển hình như trường hợp của BSCKI Trần Khánh Thiện – Phó khoa Ngoại. Trải qua thời gian dài công tác và đào tạo ở nhiều cơ sở y tế tuyến trên, hiện nay, bác sĩ Thiện đã trở thành bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh viện trong các lĩnh vực nội soi tiêu hóa, chấn thương. Trước đó, năm 2017, bác sĩ Thiện tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh, sau khi ra trường, BVĐK Lộc Hà đã nhanh chóng tiếp cận và ký hợp đồng làm việc.

Chia sẻ về quá trình công tác của mình, bác sĩ Trần Khánh Thiện cho biết: Sau khi vào làm ở bệnh viện, ban giám đốc đã tạo điều kiện cho tôi đi học tiếp ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và tiếp đó là học tại Đại học Y Hà Nội. Toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt được bệnh viện hỗ trợ 100%; các chế độ lương, thưởng, phụ cấp cũng được bệnh viện giữ nguyên. Nếu không có các chính sách hỗ trợ lớn đó thì tôi khó lòng có được sự trưởng thành về chuyên môn như hiện nay".

BVĐK Lộc Hà không ngừng nâng cao năng lực điều trị nhờ đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng.

BSCKI Trần Khánh Thiện là một trong hàng chục bác sĩ tốt nghiệp chính quy được BVĐK Lộc Hà thu hút và giữ chân thành công bằng các chính sách linh hoạt. Không chỉ trông chờ vào chính sách thu hút chung của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà đã mạnh dạn xây dựng chiến lược riêng để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ ngay từ khi còn trên giảng đường. Bệnh viện cử các đoàn công tác trực tiếp đến các trường đại học y dược để gặp gỡ, trao đổi và mời gọi sinh viên năm cuối sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác. Bệnh viện còn tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu với gia đình các em, qua đó mong muốn phụ huynh đồng hành, động viên con em trở về quê hương làm việc. Ngoài chính sách của tỉnh, khi bác sĩ ra trường về công tác tại bệnh viện được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Khi các bác sĩ trẻ có nhu cầu đi học đều được bệnh viện tạo điều kiện và tài trợ hoàn toàn nguồn kinh phí học tập; giữ nguyên các chế độ từ lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp nghề, những cách làm này không chỉ giúp bác sĩ trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường thực tiễn tại cơ sở mà còn tạo nền tảng chuyên môn vững chắc để phát triển lâu dài. Việc đào tạo bài bản ngay từ đầu cũng là yếu tố giúp bệnh viện nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm áp lực cho đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm.

Đến nay, BVĐK Lộc Hà có 47 bác sĩ.

Thạc sĩ Dương Hùng Anh – Giám đốc BVĐK Lộc Hà cho biết: Là đơn vị tự chủ, đóng trên địa bàn điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên để thu hút được bệnh nhân và gây dựng niềm tin từ người bệnh thì không còn cách nào khác là khẳng định chất lượng khám, chữa bệnh. Muốn làm được điều đó thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ là yêu cầu tiên quyết. Do đó, việc thu hút, đào tạo và giữ chân đội ngũ y bác sĩ được bệnh viện quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà đã thu hút 35 bác sĩ về làm việc. Đây là con số khá ấn tượng so với mặt bằng chung các bệnh viện tuyến khu vực trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ ra trường về làm việc được hỗ trợ 50 triệu đồng

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, công tác thu hút và giữ chân bác sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển bền vững. Nhờ các chính sách phù hợp, đến nay, bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ 49 bác sĩ, trong đó có 5 bác sĩ chuyên khoa II, 21 bác sĩ chuyên khoa I và thạc sĩ.

Bác sĩ Bùi Văn Khánh (Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh) được đơn vị hỗ trợ 100% kinh phí học chuyên khoa II.

BSCKII Phan Việt Song – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cho biết: Chúng tôi xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tạo dựng niềm tin cho người dân. Vì vậy, ngoài đầu tư trang thiết bị đồng bộ, bệnh viện đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo.

Theo đó, bác sĩ mới ra trường về làm việc tại bệnh viện được hỗ trợ 50 triệu đồng. Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ học phí khi bác sĩ học chuyên khoa I, chuyên khoa II; đồng thời hỗ trợ học phí đối với các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa sâu nếu có nhu cầu. Trong thời gian đi học, các chế độ lương, thưởng vẫn được đảm bảo đầy đủ. Đặc biệt, theo lãnh đạo bệnh viện, để giữ chân bác sĩ lâu dài, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở chính sách tài chính mà còn ở môi trường làm việc.

“Chúng tôi kiến tạo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, tạo cơ hội để tất cả y, bác sĩ được phát huy năng lực và có lộ trình phát triển rõ ràng. Khi được tôn trọng và trao cơ hội, họ sẽ yên tâm gắn bó” - bác sĩ Phan Việt Song nhấn mạnh thêm.

Năng lực khám và điều trị của các cơ sở y tế Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên thông qua việc tuyển dụng và giữ chân được đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực y tế ngày càng gay gắt, đặc biệt giữa y tế công lập và y tế khu vực tư nhân, việc thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở không chỉ dừng ở hỗ trợ ban đầu mà cần cả chiến lược dài hạn. Những giải pháp như chủ động “đặt hàng” từ nhà trường, hỗ trợ tài chính thiết thực, đảm bảo chế độ trong thời gian đào tạo, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, tạo điều kiện học tập nâng cao… đang giúp nhiều cơ sở y tế Hà Tĩnh từng bước tháo gỡ bài toán nhân lực. Quan trọng hơn, khi bác sĩ trẻ nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp ngay tại quê hương, được tạo điều kiện học tập, được ghi nhận và tôn trọng, họ sẽ không chỉ về mà còn ở lại lâu dài.