Lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động y tế

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Y tế Hà Tĩnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2026 và gửi gắm mong muốn đến cán bộ, y bác sĩ trong toàn tỉnh.

P.V: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, được biết, thời gian qua, ngành y tế tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng. Ông có thể chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật mà toàn ngành đã đạt được?

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức.

Ông Nguyễn Minh Đức: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, trong năm 2025 và giai đoạn vừa qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ngành đã chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi; giám sát, phát hiện và kiểm soát, xử lý hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm; các ổ dịch sốt xuất huyết được khống chế nhanh, không để lan rộng. Bên cạnh đó, duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Công tác an ninh, an toàn thực phẩm được đảm bảo; thực hiện tốt quản lý, điều trị bệnh mãn tính không lây nhiễm tại cộng đồng.

100% cơ sở y tế Hà Tĩnh vận hành bệnh án điện tử.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, ngành đã thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy của Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; hoàn thành công tác bàn giao các trạm y tế xã, phường và bộ phận y tế dự phòng, dân số về UBND xã, phường quản lý đúng tiến độ, đồng thời triển khai cấp giấy phép hoạt động để đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời, liên tục cho người dân và thẩm định, trình xếp hạng cho 13 bệnh viện/TTYT.

Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) tiếp tục được nâng lên, nhiều cơ sở y tế đã triển khai thêm các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu giúp người dân tiếp cận dịch vụ cao ngay tại địa phương, giúp giảm tải cho tuyến trên và tiết kiệm đáng kể chi phí cho người dân. Các cơ sở y tế tiếp tục phát huy hiệu quả kỹ thuật, phương pháp KCB hiện đại kết hợp y học cổ truyền trên cơ sở kế thừa di sản Hải Thượng Lãn Ông và tinh hoa y học cổ truyền của dân tộc. Hà Tĩnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao về 13 bác sĩ/vạn dân, 38,9 giường bệnh/vạn dân và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%.

Năng lực các cơ sở y tế Hà Tĩnh ngày một nâng cao.

Công tác chuyển đổi số y tế là một điểm nhấn quan trọng khi 100% trung tâm y tế và bệnh viện đã công bố hoàn thành bệnh án điện tử trước thời hạn Bộ Y tế giao. 100% cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, liên thông giấy chứng sinh, chứng tử, liên thông khám sức khỏe cho lái xe. Trên 95% người dân được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho quản lý sức khỏe Nhân dân theo vòng đời theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (Nghị quyết số 72).

P.V: Nghị quyết số 72 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Ngành Y tế Hà Tĩnh sẽ có những giải pháp gì để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà các nghị quyết đã đề ra?

Ông Nguyễn Minh Đức: Trên cơ sở Nghị quyết số 72 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Sở Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động và kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 72, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, tăng cường nhận thức về công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc-xin thiết yếu trên 95%; triển khai khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm từ năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng mô hình cộng đồng, trường học và nơi làm việc an toàn; chú trọng dinh dưỡng phòng bệnh trong suốt vòng đời, từ trẻ em đến người cao tuổi.

Toàn ngành y tế tập trung nguồn lực nâng cao năng lực y tế dự phòng.

Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt cấp KCB chuyên sâu vào năm 2030, xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh đáp ứng yêu cầu KCB tại khu vực phía Nam của tỉnh; tiếp tục củng cố hệ thống KCB, phục hồi chức năng/y học cổ truyền; quan tâm đào tạo, hút nguồn nhân lực để đảm bảo đến năm 2027, mỗi trạm y tế xã có ít nhất 4 bác sĩ.

Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện gắn với cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục, thời gian trong KCB cho người dân; duy trì tốt việc thực hiện bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, liên thông dữ liệu y tế và vận hành hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử giúp nâng cao chất lượng quản lý, minh bạch hóa hoạt động và giảm chi phí cho người dân; tiếp tục tham mưu chính sách đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội để cùng với hệ thống y tế công lập làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

P.V: Đối với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong toàn ngành, ông muốn gửi gắm điều gì để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong chặng đường tới?

Ông Nguyễn Minh Đức: Tôi luôn trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế toàn ngành trong suốt thời gian qua, nhất là trong bối cảnh kiện toàn hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực và áp lực công việc.

Thời gian tới, tôi mong muốn, mỗi cán bộ y tế tiếp tục giữ vững y đức, dù ở vị trí nào, hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ; lấy sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngành sẽ tiếp tục tham mưu và triển khai các chính sách đào tạo, thu hút, đãi ngộ nhân lực, nhất là cho tuyến cơ sở, vùng khó khăn, đồng thời chú trọng cải thiện môi trường làm việc, giảm áp lực nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin của Nhân dân, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng rằng, đội ngũ y tế Hà Tĩnh sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

P.V: Xin cảm ơn ông!