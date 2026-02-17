Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Khoảnh khắc đón công dân đầu tiên năm Bính Ngọ ở Hà Tĩnh

Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, bé gái nặng hơn 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời, trở thành công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.

bqbht_br_k10.jpg
Khoảng 22 giờ 49 phút ngày 29 tháng Chạp, sản phụ Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1997, trú xã Tứ Mỹ) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ. Tại đây, các bác sĩ thuộc Đơn nguyên Sản gói – Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhanh chóng thăm khám, theo dõi sát các dấu hiệu sinh.
image-2.jpg
Đúng 0 giờ 0 phút - thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới Bính Ngọ cũng là lúc bé gái cất tiếng khóc chào đời. Đây là con gái đầu lòng của chị Lê Thị Ánh Nguyệt.
bqbht_br_k1.jpg
bqbht_br_k8.jpg
Ngay sau khi chào đời, bé gái được các y bác sĩ thực hiện da kề da với mẹ, giúp ổn định thân nhiệt và gắn kết tình mẫu tử từ những phút đầu tiên.
bqbht_br_k7.jpg
Công dân đầu tiên của Hà Tĩnh trong năm mới Bính Ngọ 2026 có trọng lượng 3,29kg.
bqbht_br_k6.jpg
Em bé sau sinh được các bác sĩ chăm sóc chu đáo.
bqbht_br_k5.jpg﻿
bqbht_br_k4.jpg
Đón cháu gái từ tay bác sĩ, bà Phan Thị Bích (bà nội của cháu) chia sẻ: "Đúng khoảnh khắc Giao thừa, nghe cháu cất tiếng khóc mà tôi rưng rưng xúc động. Gia đình mong chờ giây phút này suốt bao tháng ngày. Cảm ơn các bác sĩ, y tá đã tận tình giúp mẹ tròn con vuông để gia đình tôi được đón năm mới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn như thế này".
bqbht_br_k3.jpg
Đón công dân nhí cất tiếng khóc đầu đời đúng thời khắc Giao thừa không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa, niềm tự hào để các y, bác sĩ thêm yêu nghề, vững vàng với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tin liên quan

Tags:

#sinh con #giao thừa #2026 #Hà Tĩnh #đón năm mới #công dân đầu tiên

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.