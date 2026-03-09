Hotline: 02393.693.427
Xã hội

Y tế

Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Anh Thùy - Hồng Vinh
(Baohatinh.vn) - Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định uy tín trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

bqbht_br_img-0033.jpg
Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được thành lập từ tháng 2/2022. Trải qua hơn 4 năm đi vào hoạt động, phòng khám đã từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân địa phương.
bqbht_br_img-9993.jpg
Với hệ thống chuyên khoa đa dạng như: Phụ sản, Nội, Nhi, Ngoại - Chấn thương, Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Da liễu…, phòng khám đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
bqbht_br_img-0002.jpg
Từ tháng 4/2022, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Việc này không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế mà còn góp phần giảm bớt chi phí khám, điều trị.
bqbht_br_img-0004.jpg
bqbht_br_img-0006.jpg
Bên cạnh đó, phòng khám còn cung cấp nhiều dịch vụ y tế khác như: khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động, người học lái xe; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân và đơn vị… Riêng dịch vụ khám sức khoẻ lái xe, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 - 100 người đến thực hiện. Trong ảnh: Người dân thực hiện các thủ tục để khám sức khoẻ lái xe.
Dịch vụ này được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép, qua đó giúp phòng khám trở thành một trong những cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe trên địa bàn.
bqbht_br_img-0010.jpg
Khi đến khám tại Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, người dân luôn được đội ngũ y, bác sĩ đón tiếp và chăm sóc tận tình, chu đáo. Quy trình khám, tư vấn và điều trị được thực hiện khoa học, rõ ràng, giúp người bệnh thuận tiện trong quá trình thăm khám.
bqbht_br_img-0020.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông tin: “Xác định chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh là yếu tố quan trọng, đội ngũ y, bác sĩ của phòng khám luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong khám, điều trị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng xây dựng phong cách phục vụ tận tâm, trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm".
bqbht_br_img-0024.jpg
bqbht_br_img-0026.jpg
Các dịch vụ khám bệnh, xét nghiệm và chẩn đoán tại Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đều được thực hiện theo quy trình chuyên môn chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của ngành y tế. Hệ thống trang thiết bị phục vụ khám và xét nghiệm được đầu tư, kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm độ chính xác trong quá trình chẩn đoán.
bqbht_br_img-9996-2.jpg
Phòng khám có đội ngũ thầy thuốc nhiều kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao như: Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn; Tiến sĩ - bác sĩ Trần Chiến Thắng; Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ; Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải; Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Bình; Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ái; Thạc sĩ - bác sĩ Đặng Thị Thanh Nhàn; Thạc sĩ - bác sĩ Trần Trọng Lam...
Khi nhận kết quả khám, người dân được các bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe cũng như hướng dẫn phương pháp điều trị và chăm sóc phù hợp. Những thắc mắc của người bệnh đều được giải đáp rõ ràng, giúp họ hiểu hơn về tình trạng của mình và yên tâm trong quá trình điều trị.

bqbht_br_img-0029.jpg
bqbht_br_img-7960.jpg
Chị Nguyễn Thị Trang (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến khám tại Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và cảm thấy rất yên tâm. Các bác sĩ thăm khám kỹ, giải thích rõ tình trạng sức khỏe nên tôi hiểu và chủ động hơn trong việc điều trị. Thủ tục cũng khá nhanh gọn, nhân viên y tế hướng dẫn tận tình nên không phải chờ đợi lâu”.
bqbht_br_img-0037.jpg
Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn, tận tâm với nghề, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định uy tín trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Xem thêm thông tin của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Phòng khám tại website: https:cdytehatinh.edu.vn

Số hotline: 0911576667

Thời gian tới, phòng khám tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện dịch vụ, hướng tới mục tiêu mang đến môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thuận tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chú trọng đầu tư thêm trang thiết bị, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng phòng khám trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video: Nhiều dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

