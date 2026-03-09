Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe cùng BHT: "Giải cứu" hệ tiêu hóa sau kỳ nghỉ Tết 01/03/2026 10:00 Bác sĩ Chuyên khoa I - Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung "Giải cứu" hệ tiêu hóa sau kỳ nghỉ Tết trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao 100 suất quà cho Trung tâm Y tế Đức Thọ 28/02/2026 14:55 Những món quà góp phần động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh thu hút, giữ chân bác sĩ như thế nào? 28/02/2026 05:20 Xác định con người đóng vai trò quyết định để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút, giữ chân bác sĩ.

BVĐK Cửa Đông đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 27/02/2026 19:03 25 năm xây dựng, trưởng thành, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm y tế sắp chi trả 30 thuốc ung thư đắt tiền 27/02/2026 09:31 Bộ Y tế vừa đề xuất đưa 84 loại thuốc mới, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn 27/02/2026 06:33 Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động y tế 27/02/2026 05:14 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh 26/02/2026 09:00 Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Y tế và các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 25/02/2026 16:17 Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Đội ngũ thầy thuốc trẻ Hà Tĩnh xung kích, nhiệt huyết vì sức khỏe cộng đồng 24/02/2026 13:01 Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

359 trường hợp vào cơ sở y tế Hà Tĩnh thăm khám, điều trị do tai nạn giao thông 20/02/2026 16:05 Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại 19/02/2026 08:18 Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.

Thầm lặng chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong những ngày Tết 18/02/2026 09:20 Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Khoảnh khắc đón công dân đầu tiên năm Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 01:33 Đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, bé gái nặng hơn 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời, trở thành công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.

Phát triển kỹ thuật chuyên sâu hướng tới bệnh viện chuyên khoa xứng tầm 16/02/2026 09:45 Việc làm chủ thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và là nền tảng quan trọng để xây dựng bệnh viện chuyên khoa xứng tầm.

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết 16/02/2026 08:00 Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.

Nâng cao năng lực phục hồi chức năng từ những bước đi bền vững 16/02/2026 05:29 Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Bộ Y tế cảnh báo độc tố 'hủy hoại thần kinh' trong đồ ủ chua, đóng hộp 15/02/2026 12:58 Sau ca ngộ độc nặng nghi do ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân ưu tiên dùng món mới nấu chín, không tự đóng gói kín thức ăn để bảo quản dài ngày ở nhiệt độ thường.

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết 15/02/2026 07:45 Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh 14/02/2026 16:20 Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử 14/02/2026 15:00 Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Bứt phá kỹ thuật đẩy mạnh chuyển đổi số 14/02/2026 09:00 Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.

Đảm bảo tất cả trường hợp cấp cứu được điều trị kịp thời trong dịp Tết 13/02/2026 06:00 Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

[Infographic] Khuyến cáo phòng, chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người 12/02/2026 05:40 Tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang xảy ra dịch cúm trên đàn gia cầm tuyp A(H5N1). Đây là chủng có độc lực mạnh gây bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao.

Ráo riết phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 từ “ổ dịch” Cẩm Xuyên 10/02/2026 14:06 Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 diễn biến phức tạp, việc xử lý nhanh “ổ dịch” ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là giải pháp then chốt nhằm bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe cộng đồng.

Thu dung, cấp cứu kịp thời cho người bệnh trong dịp nghỉ Tết 10/02/2026 07:08 Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở y tế chủ động bảo đảm nhân lực, vật tư để phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán 10/02/2026 05:16 Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.

Giám sát chặt chẽ, phòng ngừa cúm gia cầm H5N1 lây sang người ở Cẩm Xuyên 10/02/2026 05:05 Dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với 869 con gia cầm bị tiêu hủy. CDC Hà Tĩnh chủ động giám sát, triển khai biện pháp ngăn lây sang người.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng phương pháp can thiệp mạch tạng trong điều trị ung thư gan 09/02/2026 08:18 Tiếp nối thành công của can thiệp mạch vành và mạch cảnh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kỹ thuật can thiệp mạch tạng dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).