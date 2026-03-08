Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền

(Baohatinh.vn) - Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.
Trung tâm Y tế Tiên Điền, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức khai trương đơn nguyên thận nhân tạo với hệ thống 7 máy chạy thận cùng hệ thống lọc nước RO hiện đại, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý thận mạn cho người dân khu vực Nghi Xuân cũ và vùng lân cận.
Đơn nguyên thận nhân tạo được đầu tư với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, do Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương, Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thăng Long tài trợ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sỹ của trung tâm.
Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh suy thận trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên, đặc biệt đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Y tế Tiên Điền trong việc chuẩn bị nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất và huy động nguồn lực xã hội để triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đào tạo nhân lực, từng bước mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trên địa bàn.
Việc triển khai đơn nguyên thận nhân tạo là mong muốn lâu nay của đơn vị và người bệnh suy thận trên địa bàn, giúp giảm quá tải, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và tạo điều kiện để bệnh nhân được điều trị ngay tại địa phương.
Bác sỹ Lê Viết Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền
Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.
Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.
Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.
Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.
Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở y tế chủ động bảo đảm nhân lực, vật tư để phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.