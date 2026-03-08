Hotline: 02393.693.427
Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền

Nhật Thắng
(Baohatinh.vn) - Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Trung tâm Y tế Tiên Điền, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức khai trương đơn nguyên thận nhân tạo với hệ thống 7 máy chạy thận cùng hệ thống lọc nước RO hiện đại, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý thận mạn cho người dân khu vực Nghi Xuân cũ và vùng lân cận.

bqbht_br_tham-qua-he-thong-than-nhan-tao-va-dong-vien-swusc-khoe-benh-nhan.jpg
Các đại biểu động viên bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế xã Tiên Điền

Đơn nguyên thận nhân tạo được đầu tư với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, do Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương, Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thăng Long tài trợ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sỹ của trung tâm.

Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh suy thận trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên, đặc biệt đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Y tế Tiên Điền trong việc chuẩn bị nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất và huy động nguồn lực xã hội để triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đào tạo nhân lực, từng bước mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trên địa bàn.

Việc triển khai đơn nguyên thận nhân tạo là mong muốn lâu nay của đơn vị và người bệnh suy thận trên địa bàn, giúp giảm quá tải, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và tạo điều kiện để bệnh nhân được điều trị ngay tại địa phương.

Bác sỹ Lê Viết Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.