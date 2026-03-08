Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền

Trung tâm Y tế Tiên Điền, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức khai trương đơn nguyên thận nhân tạo với hệ thống 7 máy chạy thận cùng hệ thống lọc nước RO hiện đại, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý thận mạn cho người dân khu vực Nghi Xuân cũ và vùng lân cận.

Các đại biểu động viên bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế xã Tiên Điền

Đơn nguyên thận nhân tạo được đầu tư với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, do Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương, Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thăng Long tài trợ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sỹ của trung tâm.

Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh suy thận trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên, đặc biệt đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Y tế Tiên Điền trong việc chuẩn bị nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất và huy động nguồn lực xã hội để triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đào tạo nhân lực, từng bước mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trên địa bàn.