7 đối tượng đánh bạc tại nhà dân bị khởi tố

Đức Quyền – Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/3/2026, Công an xã Hương Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau tại nhà của Bạch Văn Hùng (SN 1982) ở thôn Thái Sơn, xã Hương Khê.

Các đối tượng bị phát hiện gồm: Bạch Văn Hùng (SN 1982), Trần Nam Thảo (SN 1989), Ngô Đăng Tâm (SN 1993), Phan Văn Thắng (SN 1983), Phan Văn Đông (SN 1974), Võ Hồng Khuông (SN 1973) và Trần Đình Chuyên (SN 1974), đều trú tại thôn Thượng Bình, xã Hương Khê.

Ngày 15/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với Trần Nam Thảo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ

Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.