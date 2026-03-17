7 đối tượng đánh bạc tại nhà dân bị khởi tố

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc.
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/3/2026, Công an xã Hương Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau tại nhà của Bạch Văn Hùng (SN 1982) ở thôn Thái Sơn, xã Hương Khê.
Các đối tượng bị phát hiện gồm: Bạch Văn Hùng (SN 1982), Trần Nam Thảo (SN 1989), Ngô Đăng Tâm (SN 1993), Phan Văn Thắng (SN 1983), Phan Văn Đông (SN 1974), Võ Hồng Khuông (SN 1973) và Trần Đình Chuyên (SN 1974), đều trú tại thôn Thượng Bình, xã Hương Khê.
Ngày 15/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với Trần Nam Thảo.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.
Vạch vàng nét liền là dạng báo hiệu nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện lấn làn, đè lên hoặc vượt qua vạch trong mọi trường hợp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh, phương tiện vẫn vô tư lấn làn, quay đầu, đè vạch vàng...
Từ một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí, hệ thống 'Xôi Lạc TV' dần phát triển thành mạng lưới stream lậu quy mô lớn, phát sóng hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế mà không có bản quyền trong nhiều năm trời.
Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.