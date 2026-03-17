7 đối tượng đánh bạc tại nhà dân bị khởi tố

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/3/2026, Công an xã Hương Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau tại nhà của Bạch Văn Hùng (SN 1982) ở thôn Thái Sơn, xã Hương Khê.

Các đối tượng bị phát hiện gồm: Bạch Văn Hùng (SN 1982), Trần Nam Thảo (SN 1989), Ngô Đăng Tâm (SN 1993), Phan Văn Thắng (SN 1983), Phan Văn Đông (SN 1974), Võ Hồng Khuông (SN 1973) và Trần Đình Chuyên (SN 1974), đều trú tại thôn Thượng Bình, xã Hương Khê.

Ngày 15/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với Trần Nam Thảo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.