Tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn thoát nạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã xây dựng danh mục mã QR Code để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập, tìm hiểu.

Danh mục mã QR Code PCCC và hướng dẫn thoát nạn.

Theo đó, danh mục mã QR Code PCCC và hướng dẫn thoát nạn gồm: PCCC đối với nhà ở, hộ gia đình; PCCC và thoát nạn đối với địa điểm tâm linh, chùa, miếu...; PCCC và thoát nạn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ; kỹ năng thoát nạn đối với khu vui chơi giải trí, tập trung đông người; kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Để sử dụng, người dùng điện thoại smartphone chạy hệ điều hành Android có thể lựa chọn quét mã QR Code tại ứng dụng Zalo. Người dùng điện thoại smartphone chạy hệ điều hành IOS, chọn quét mã QR Code tại Camera của điện thoại.

​

​