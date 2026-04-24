3 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vận tải, trật tự ATGT dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Trong kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể là các số điện thoại của ông Phan Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: 0913530708; ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý, vận tải, phương tiện và người lái (Sở Xây dựng): 0912077038; ông Phạm Duy Thắng - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng (Sở Xây dựng): 0982584982.

Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe khách xây dựng và tổ chức kế hoạch vận tải phục vụ hành khách phù hợp, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan; có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở quá tải trên địa bàn.

Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể để bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên trong việc bán vé và sử dụng các dịch vụ khác tại bến; triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, có biện pháp phòng, chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định, gây mất trật tự xã hội.

Áp dụng và thực hiện đúng quy trình đảm bảo ATGT cho phương tiện ra, vào bến xe; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện hoạt động tại bến xe không đủ điều kiện theo quy định.

Thực hiện việc chỉnh trang nhà điều hành, bến bãi, vệ sinh môi trường như: bố trí đủ chỗ để chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, khu vực đỗ xe thoáng mát, an toàn phòng chống cháy nổ; yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện các hình thức như loa phóng thanh, màn hình điện tử, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân về các chủ trương, kế hoạch phục vụ và đồng thời cảnh báo, khuyến cáo những hành vi vi phạm nếu có sẽ được xử lý nghiêm.

Thành lập Tiểu ban an ninh, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ thuộc bến xe; xây dựng phương án, quy trình xử lý nội bộ đối với các tình huống gây mất an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ATGT tại khu vực bến xe có thể xảy ra.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Tăng cường nâng cao cảnh giác, chủ động trong phòng, chống khủng bố, mất an ninh trật tự, an toàn cho phương tiện và hành khách; các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm... tại khu vực bến xe.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, bố trí đầy đủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, khắc phục khó khăn khi giá nhiên liệu tăng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa trong tổ chức vận tải, tiết kiệm chi phí nhằm phục vụ tốt nhất người dân đi lại dịp nghỉ lễ; kiên quyết không đưa phương tiện, người lái không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định vào kinh doanh vận tải; quán triệt lái xe tuân thủ quy định về nồng độ cồn, tuyệt đối “Đã uống rượu, bia không lái xe”, không sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử khác khi lái xe, không chở quá số người quy định, không chạy quá tốc độ quy định, không chạy sai luồng tuyến cho phép, luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ hành khách.

Bố trí nhân sự, tăng cường theo dõi thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để quản lý, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi không đúng quy định, gây mất ATGT do lái xe, nhân viên phục vụ trên xe gây ra; đảm bảo tất cả các chuyến xe phải luôn an toàn, thuận lợi cho hành khách.

Thực hiện kê khai, niêm yết giá vé đúng quy định, tuyệt đối không được thu tiền vé cao hơn giá vé đã niêm yết; có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật; cấp lệnh vận chuyển và ghi chép đầy đủ thông tin theo quy định. Đồng thời, trên xe phải niêm yết các thông tin theo quy định, nhất là trong khoang hành khách phải niêm yết biển số xe, số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh về đường dây nóng.

Chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến, chở đúng số người quy định, sắp xếp hàng hóa hành khách phù hợp để không bị lệch trọng tâm; kiểm tra hàng hóa trước khi nhận vận chuyển, kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa có nguy cơ gây cháy nổ để phòng ngừa; nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện.

Tại bến xe khách trung tâm Hà Tĩnh giao cho Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh, tại bến xe Tây Sơn giao Công ty CP Vận tải Thọ Lam, mỗi đơn vị chuẩn bị 2 xe buýt trên 25 chỗ để tăng cường vận chuyển khách trong các ngày nghỉ lễ khi có yêu cầu...