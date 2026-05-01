Khẩn trương truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Đức Thọ

Đối tượng nữ giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật một số tài sản có giá trị. Ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/5, hai nghi phạm đi xe máy đến tiệm vàng Huế Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc thôn 4, xã Đức Thọ). Người phụ nữ vào trong, giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật một số tài sản có giá trị.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy do một nam giới chờ sẵn để tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đã rượt đuổi theo và hô hoán người dân để ứng cứu nhưng không kịp.

Tiệm vàng Huế Thương - nơi xảy ra vụ cướp.

Theo đại diện UBND xã Đức Thọ, qua truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm nữ. Hiện, danh tính và vai trò cụ thể của đối tượng này đang được tiếp tục làm rõ.

Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng còn lại.

Lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo truy tìm nghi phạm nam còn lại. Theo mô tả, người này cao khoảng 1,7m, nặng từ 65-70 kg, mặc áo màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày thể thao.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.