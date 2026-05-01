Khẩn trương truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm nữ và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm nam liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/5, hai nghi phạm đi xe máy đến tiệm vàng Huế Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc thôn 4, xã Đức Thọ). Người phụ nữ vào trong, giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật một số tài sản có giá trị.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy do một nam giới chờ sẵn để tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đã rượt đuổi theo và hô hoán người dân để ứng cứu nhưng không kịp.
Theo đại diện UBND xã Đức Thọ, qua truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm nữ. Hiện, danh tính và vai trò cụ thể của đối tượng này đang được tiếp tục làm rõ.
Lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo truy tìm nghi phạm nam còn lại. Theo mô tả, người này cao khoảng 1,7m, nặng từ 65-70 kg, mặc áo màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày thể thao.
Lực lượng chức năng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.