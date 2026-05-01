Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hà Tĩnh: 427 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt trong 2 ngày nghỉ lễ

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 427 trường hợp vi phạm an toàn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt số tiền gần 640 triệu đồng.

bqbht_br_giao-thong-ha-tinh-01a.jpg
Qua 2 ngày nghỉ lễ, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được đảm bảo.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Qua 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (tính từ 9h ngày 29/4 đến 9h ngày 1/5), tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Trong 2 ngày qua, tất cả các bến xe có kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ, cuối ngày không có hành khách tồn đọng tại các bến xe. Số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 304 lượt xe với 3.579 lượt khách; các tuyến xe buýt hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

bqbht_br_img-1752.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Các tuyến giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt. Các đoạn tuyến đang trong quá trình bảo trì, nâng cấp mở rộng được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT.

Theo số liệu báo cáo tiếp nhận từ Phòng CSGT Công an tỉnh, qua 2 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã lập biên bản xử lý 427 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt số tiền gần 640 triệu đồng.

Tin liên quan

Tags:

Chủ đề An toàn giao thông

