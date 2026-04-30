Bắt giữ "ông trùm" và 14 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

(Baohatinh.vn) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán ma túy hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán. Cuối tháng 12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.
Sau gần 4 tháng điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú tại TDP Hưng Thịnh, phường Sông Trí) đã cấu kết các đối tượng hình thành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Văn giữ vai trò đầu mối, phân phối ma túy cho các “đầu dưới” bán lại cho người nghiện. Ngoài ra, đối tượng này còn thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng cho các tay chân thân tín.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và công an một số xã, phường triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang, giữ người trong trường hợp khẩn cấp 15 đối tượng; triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan.
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 38 gam Methamphetamine, 5,04 gam Ketamine, 0,02 gam Heroine, 98.500.000 đồng cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Văn đã nhiều lần giao dịch buôn bán ma túy với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh, phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.