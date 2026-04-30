Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt giữ "ông trùm" và 14 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn

Tuệ Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán ma túy hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán. Cuối tháng 12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

bqbht_br_van.jpg
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Văn cấu kết hình thành đường dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sau gần 4 tháng điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú tại TDP Hưng Thịnh, phường Sông Trí) đã cấu kết các đối tượng hình thành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Văn giữ vai trò đầu mối, phân phối ma túy cho các “đầu dưới” bán lại cho người nghiện. Ngoài ra, đối tượng này còn thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng cho các tay chân thân tín.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và công an một số xã, phường triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang, giữ người trong trường hợp khẩn cấp 15 đối tượng; triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan.

bqbht_br_ma-tuy.jpg
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 38 gam Methamphetamine, 5,04 gam Ketamine, 0,02 gam Heroine, 98.500.000 đồng cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Văn đã nhiều lần giao dịch buôn bán ma túy với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

bqbht_br_ma-tuy-1.jpg
Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh, phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tags:

#ma túy #Hà Tĩnh #chuyên án #bắt giữ #Nguyễn Ngọc Văn #buôn bán ma túy #công an

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

