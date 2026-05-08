Khởi tố vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Anh Cường – Hồng Nhung
(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đăng Liêu (SN 1985 - Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình. Đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập làm việc, đấu tranh với số đối tượng có liên quan. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sau thời gian tập trung điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ các sai phạm có liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Lực lượng điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu tại Công ty Cổ phần Hathaco.

Các bị can bị khởi tố bao gồm: Lê Đăng Liêu (SN 1985); Lê Văn Hùng (SN 1983); Bùi Đình Dũng (SN 1988); Lê Mạnh Hùng (SN 1981); Nguyễn Văn An (SN 1994) và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
