Phân luồng giao thông, khắc phục sạt lở trên đường ven biển qua Hải Ninh

Km 103+700 đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) qua phường Hải Ninh bị sạt lở mái ta luy dương, nguy cơ ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Văn Trung cho hay: Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh đang phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khắc phục điểm sạt lở mái ta luy dương tại Km 103+700 đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn thuộc địa phận phường Hải Ninh.

Đoạn tuyến Km 103+700 đường tỉnh 547 có độ dốc, chiều cao mái ta luy dương lớn, nền địa chất đất kém dính, có lẫn nhiều đá mồ côi. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2025, đoạn tuyến này bị sạt lở, nguy cơ dẫn tới tình trạng đá lăn, làm mất an toàn giao thông rất cao.

Dự kiến các đơn vị chức năng sẽ hốt dọn khoảng 8.000 - 9.000 khối đất, đá từ mái ta luy dương để xử lý điểm mất an toàn tại Km 103+700 đường tỉnh 547.

Việc khắc phục điểm sạt lở mái ta luy dương tại đoạn tuyến này được thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường bộ thuộc Sở Xây dựng quản lý, của UBND tỉnh.

Phạm vi phân luồng từ Km99+600 (ngã tư giao với đường ĐH.89, thuộc xã Kỳ Khang) đến Km114+400 (ngã tư giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc phường Sông Trí).

Phương án phân luồng như sau:

Theo hướng từ Bắc vào Nam: các phương tiện di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam đến ngã tư tại Km99+600/ ĐT.547 rẽ phải, đi theo đường ĐH.89 đến quốc lộ 1 rẽ trái để đi vào Nam.

Theo hướng từ Nam ra Bắc: các phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc đến ngã tư tại Km114+400 đường tỉnh 547 rẽ trái, đi theo đường Nguyễn Thị Bích Châu đến quốc lộ 1 rẽ phải để đi ra Bắc.

Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 7h30 ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2026.

Từ 0h ngày 18/5/2026, người và phương tiện đi lại bình thường qua đoạn tuyến nêu trên.