Hà Tĩnh: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các bãi biển ở Hà Tĩnh đón lượng lớn du khách.

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, dọc các tuyến đường dẫn về các bãi biển, khu du lịch, khu sinh thái ở Hà Tĩnh, hình ảnh các tổ cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông đã trở nên quen thuộc.

Nhờ sự phân luồng từ xa và điều tiết hợp lý, dù lưu lượng người và phương tiện đổ về các điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tăng nhiều lần so với ngày thường nhưng tình hình giao thông luôn được đảm bảo.

Lực lượng CSGT hướng dẫn, phân luồng giao thông ở Khu du lịch Thiên Cầm.

Lực lượng chức năng cũng triển khai tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường và nhồi nhét hành khách.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương. Lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt trên 670 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh. Để du khách yên tâm tham quan, nghỉ dưỡng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng công an các địa phương đã liên tục tuần tra, bám sát địa bàn. Các hành vi trộm cắp, móc túi, chèo kéo du khách hay gian lận thương mại đều được phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý từ sớm.

Trong những ngày nghỉ lễ, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, trong dịp nghỉ lễ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo thống kê, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản; phát hiện, xử lý 4 vụ, 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 trường hợp gian lận thương mại; khởi tố 1 vụ giết người; khởi tố 3 đối tượng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về tham gia giao thông; phát hiện, ngăn chặn 1 vụ, 2 nhóm học sinh mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Lực lượng công an đã thu nhận 1.590 hồ sơ cấp căn cước, trên 9.000 hồ sơ định danh điện tử.

Trong dịp nghỉ lễ, Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã khép lại với những tín hiệu đáng kỳ vọng cho ngành du lịch Hà Tĩnh. Đóng góp vào thành công chung đó là sự cống hiến thầm lặng của các lực lượng chức năng. Việc đảm bảo ANTT, ATGT không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh một Hà Tĩnh thân thiện, văn minh và an toàn. Đây chính là “điểm cộng” lớn, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá trong mùa du lịch hè 2026.

