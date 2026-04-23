Nhiều cơ sở lưu trú ven biển Hà Tĩnh kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5

Biển Thiên Cầm nhộn nhịp những ngày đầu mùa hè 2026.

Bãi biển đẹp, dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng, giao thông thuận lợi, công tác quảng bá hiệu quả… là những yếu tố khiến du khách chọn Hà Tĩnh cho những kỳ nghỉ lễ đầu tiên của mùa hè 2026.

Tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm, nhiều khách sạn như: Seabird, Thiên Ý, Sông La, Queen… hiện đã lấp đầy toàn bộ quỹ phòng cho những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, sớm hơn nhiều ngày so với cùng kỳ các năm trước.

Chị Phan Thị Ngân - cán bộ quản lý khách sạn Seabird (KDL Thiên Cầm) cho biết: “Năm nay, lượng khách đặt phòng sớm và tăng nhanh hơn mọi năm. Từ ngày 21/4, lịch đặt phòng 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã kín hoàn toàn; những ngày cuối kỳ nghỉ, vốn thường vắng khách, nay cũng cơ bản được lấp đầy”.

Khách sạn Seabird nỗ lực làm mới, tạo thêm nhiều điểm check - in để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ.

Để phục vụ du khách nghỉ dưỡng, dịp này, khách sạn Seabird có nhiều ưu đãi như: giảm 10-15% giá phòng cho du khách là người Hà Tĩnh hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng tại khách sạn. Đồng thời, cơ sở cũng không ngừng làm mới, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho du khách như: tạo các điểm check in, tổ chức các chương trình giao lưu âm nhạc hát cho nhau nghe tại sân khấu trong khuôn viên khách sạn…

Không chỉ khách sạn lớn, nhiều cơ sở lưu trú quy mô nhỏ hơn tại KDL Thiên Cầm cũng đã kín lịch đặt phòng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trong đó, Queen Hotel - khách sạn vừa mới hoàn thành đưa vào phục vụ du khách trong dịp lễ này cũng đã nhanh chóng nhận được lịch đặt phòng sớm.

Dù vừa đưa vào khai thác nhưng khách sạn Queen (KDL Thiên Cầm) đã kín khách đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Anh Nguyễn Danh Toàn - Chủ khách sạn Queen cho biết: “Dù vừa hoàn thiện nhưng hiện 25 phòng của khách sạn đã đạt công suất 100% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng đã được khách đặt kín chỗ”.

Tình trạng "kín phòng" cũng diễn ra tại nhiều khu, điểm du lịch biển khác như: KDL Sinh thái Quỳnh Viên (xã Thạch Khê), KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền)…

Bãi biển Quỳnh Viên (xã Thạch Khê).

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quỳnh Viên (xã Thạch Khê) cho biết: “Cơ sở của chúng tôi có 64 phòng nghỉ. Từ đầu tuần này, lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã được chúng tôi “chốt sổ”. Dù nhiều du khách có nhu cầu nhưng chúng tôi rất tiếc do không còn phòng trống”.



Đến thời điểm này KDL Quỳnh Viên (xã Thạch Khê) đã "kín" lịch đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tương tự, nhiều khách sạn tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) thời điểm này cũng đã ngừng nhận lịch đặt phòng trong kỳ nghỉ vào tuần sau. Ông Võ Huy Tuấn - Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành cho biết: “Toàn bộ số phòng của khách sạn trong dịp 30/4 - 1/5 đã được bán hết từ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 diễn ra đầu tháng 4 vừa qua”.

Nhân viên Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành chuẩn bị phòng phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày và diễn ra ngay trước dịp 30/4 - 1/5 cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch biển Hà Tĩnh. Theo ghi nhận từ các cơ sở lưu trú, nhiều khách sạn, homestay đạt công suất từ 50–70%, một số cơ sở đạt 90-100%. Đây được xem là “bước chạy đà” thuận lợi, góp phần tạo đà tăng trưởng cho mùa du lịch hè.

Theo ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Hello Trips Việt Nam, công suất đặt phòng tại các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh dịp 30/4 - 1/5 hiện đã đạt trung bình 80–90%, nhiều nơi đạt 100%.

Không ngừng làm mới sản phẩm là một trong những yếu tố giúp du lịch biển Hà Tĩnh thu hút du khách.

“Kết quả này, theo tôi, đến từ những chuyển động tích cực thời gian qua của các cấp, ngành và địa phương trong phát triển du lịch. Hạ tầng được khôi phục, chỉnh trang sau thiên tai cuối năm 2025; sản phẩm, dịch vụ được làm mới; hoạt động quảng bá trên nền tảng số được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng. Cùng với đó, tuyến cao tốc Bắc - Nam thông suốt từ Hà Nội đến Hà Tĩnh đang trở thành lợi thế quan trọng, giúp du khách thuận tiện lựa chọn biển Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ đầu hè”- ông Đức nhấn mạnh.

Số lượng du khách đặt phòng tăng mạnh là tín hiệu lạc quan cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026. Khi công suất phòng đạt mức tối đa, áp lực lên hệ thống hạ tầng và đội ngũ nhân sự phục vụ sẽ rất lớn. Các đơn vị kinh doanh cần ưu tiên giữ vững cam kết về giá cả và chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện của du lịch địa phương.