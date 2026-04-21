Chờ đón bản hoà ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

(Baohatinh.vn) - Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Cùng đó, năm nay, khai trương du lịch biển tại Thiên Cầm sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi như các giải: bóng chuyền nữ, pickleball, kéo co; lễ hội diều khí động học, lướt ván phản lực, mô-tô nước...
Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, thời gian qua, đội ngũ kỹ thuật và công nhân gấp rút hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị sân khấu, kiểm tra hệ thống đèn led, ánh sáng. Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng “thắp sáng” đêm hội bằng những tiết mục nghệ thuật sôi động.
Tại khu du lịch Thiên Cầm, hệ thống hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với các tuyến đường nội khu thông thoáng; hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí được lắp đặt hiện đại; các khu vực công cộng, lối xuống biển, bãi đỗ xe... được quy hoạch, chỉnh trang gọn gàng, mang lại diện mạo khang trang, sạch đẹp, văn minh và ngày càng chuyên nghiệp.
Với lượng khách dự báo tăng mạnh trong mùa hè này, Đội Cứu hộ - cứu nạn trên biển Thiên Cầm đã luôn sẵn sàng với các trang thiết bị cần thiết như còi, cờ báo hiệu, ống nhòm... Các thành viên trong đội thường xuyên nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn trong lúc tắm biển.
Trước thềm khai trương, lượng du khách đổ về biển Thiên Cầm mỗi tối ngày càng đông, không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động. Về đêm, tại bãi biển Thiên Cầm, các khu vui chơi, giải trí, ẩm thực tấp nập hoạt động, tạo nên không gian biển đầy sức sống.
Để chuẩn bị cho chương trình khai trương mùa du lịch biển năm 2026, thời gian qua, xã Thiên Cầm đã tập trung chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; đồng thời xây dựng các nội dung chương trình cũng như các điều kiện đảm bảo, hậu cần. Công tác chuẩn bị từ vệ sinh môi trường, sân khấu, sân bãi thi đấu đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách.
Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm
