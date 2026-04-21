Chờ đón bản hoà ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3 km, làn nước trong xanh, sóng êm và bãi cát mịn.
Được ví như “cung đàn trời”, biển Thiên Cầm mang vẻ đẹp vừa dịu dàng, nên thơ, vừa đủ tĩnh tại để du khách tìm về giữa nhịp sống ngày càng nhiều áp lực.
Vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 25/4, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm” sẽ diễn ra tại khu vực CLB Beach Club Thiên Cầm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm nay, sân khấu được thiết kế mở hướng về phía biển, tận dụng không gian tự nhiên, tạo nên trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên.

Điểm nhấn của đêm khai trương là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút, hứa hẹn tạo nên “bản hòa âm ánh sáng” rực rỡ trên bầu trời biển Thiên Cầm.

Cùng đó, năm nay, khai trương du lịch biển tại Thiên Cầm sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi như các giải: bóng chuyền nữ, pickleball, kéo co; lễ hội diều khí động học, lướt ván phản lực, mô-tô nước...
Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, thời gian qua, đội ngũ kỹ thuật và công nhân gấp rút hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị sân khấu, kiểm tra hệ thống đèn led, ánh sáng. Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng “thắp sáng” đêm hội bằng những tiết mục nghệ thuật sôi động.
Anh Trần Xuân Vũ - chủ đầu tư Beach Club Thiên Cầm cho biết: “Đến thời điểm này, khu vực sân khấu và vị trí tổ chức đã cơ bản hoàn thiện. Chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách một không gian trải nghiệm biển hiện đại, sôi động nhưng gần gũi với thiên nhiên; đồng thời, tạo điểm nhấn du lịch mới, góp phần thu hút đông đảo du khách đến với Thiên Cầm trong mùa hè này".
Tại khu du lịch Thiên Cầm, hệ thống hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với các tuyến đường nội khu thông thoáng; hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí được lắp đặt hiện đại; các khu vực công cộng, lối xuống biển, bãi đỗ xe... được quy hoạch, chỉnh trang gọn gàng, mang lại diện mạo khang trang, sạch đẹp, văn minh và ngày càng chuyên nghiệp.
Với lượng khách dự báo tăng mạnh trong mùa hè này, Đội Cứu hộ - cứu nạn trên biển Thiên Cầm đã luôn sẵn sàng với các trang thiết bị cần thiết như còi, cờ báo hiệu, ống nhòm... Các thành viên trong đội thường xuyên nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn trong lúc tắm biển.
Những ngày này, các nhà hàng tại khu du lịch Thiên Cầm đã chủ động chuẩn bị nguồn hải sản dồi dào, tươi ngon để phục vụ du khách gần xa. Các nhà hàng nơi đây còn tăng cường nhân lực, nâng cấp không gian phục vụ và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng đó, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay đang khẩn trương chỉnh trang phòng ốc, rà soát, chuẩn hóa các dịch vụ, bổ sung nhân lực và hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón lượng khách lớn đổ về trong dịp khai hội và mùa cao điểm du lịch hè.
Khi màn đêm buông xuống, Thiên Cầm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ. Những hoạt động giải trí về đêm đang dần trở thành sản phẩm thế mạnh, đưa Thiên Cầm chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn suốt bốn mùa với không gian giải trí hấp dẫn.
Trước thềm khai trương, lượng du khách đổ về biển Thiên Cầm mỗi tối ngày càng đông, không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động. Về đêm, tại bãi biển Thiên Cầm, các khu vui chơi, giải trí, ẩm thực tấp nập hoạt động, tạo nên không gian biển đầy sức sống.
Với sự chuẩn bị chu đáo và lòng mến khách của người dân Hà Tĩnh, lễ khai trương “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm” đã sẵn sàng diễn ra, hứa hẹn mang lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách.

Để chuẩn bị cho chương trình khai trương mùa du lịch biển năm 2026, thời gian qua, xã Thiên Cầm đã tập trung chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; đồng thời xây dựng các nội dung chương trình cũng như các điều kiện đảm bảo, hậu cần. Công tác chuẩn bị từ vệ sinh môi trường, sân khấu, sân bãi thi đấu đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.